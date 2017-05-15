منتجع هيلتون الكويت يسعى لجعل هذه الليلة أكثر تميزاً وخصوصية مع عروضه المميزة

يقدم منتجع هيلتون الكويت عروضا حصرية لحفلات أعراس السيدات والرجال، وهي تعد فرصة ذهبية لكل عروسين للحصول على العديد من المزايا والخصومات.

وتشمل عروض المنتجع الخاصة أسعارا مميزة لحفلات زفاف السيدات والرجال، وسعر خاص لحفلات استقبال الرجال بالخيمة الملكية عند حجز الحفلين بالفندق، مع إقامة لمدة ليلتين في جناح العروسين شاملة الإفطار، كما يقدم المنتجع هدايا أخرى منها إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في شاليه بالاحتفالية الأولى للزفاف.

ويتميز منتجع هيلتون الكويت بتنوع مرافقه وقاعاته التي تناسب مختلف حفلات الزفاف، على رأسها قاعة الدرة الفاخرة المثالية لاستقبال الحفلات الكبرى، بمساحة إجمالية تتجاوز 1100 متر مربع مجهزة بأفضل التقنيات السمعية والمرئية، لتتسع إلى أكثر من 600 ضيف، ويميز قاعة الدرة وجود ردهة خاصة لاستقبال الضيوف ومدخل خاص ومواقف سيارات شاسعة خاصة بالقاعة، بالإضافة إلى ديوانيتين مخصصتين لاستقبال واستراحة كبار الضيوف. في هذا السياق قال زياد طنطاوي، مديرعام المنتجع: «يقدم منتجع هيلتون الكويت للعرسان أفضل العروض لحفل زفاف لا ينسى، وباعتبار أن حفلات الزفاف هي من أجمل الليالي والمناسبات التي تمر على كل من يشارك فيها، نسعى في منتجع هيلتون الكويت لجعل هذه الليلة أكثر تميزا وخصوصية مع كل ما نقدمه من عروض وخدمات وخصومات». وحرصا من منتجع هيلتون الكويت بجعل حفل الزفاف علامة فارقة في حياة كل عروسين، ستشمل الباقة خصومات هائلة على تجهيزات الأعراس مقدمة من «سوبر برايد» لتجهيزات وإدارة الأفراح، وخصومات على باقات العروس والعريس في «هيربل سبا» وخصومات أخرى على باقة العروس مقدمة من «صالون ليدي لاونج» فرع هيلتون المنقف.

بإمكان كل عروسين الاستفادة من هذا العرض عند الحجز قبل 24 يونيو 2017، ويطبق هذا العرض على الأعراس المقامة خلال 2017 وحتى نهاية عام 2018.