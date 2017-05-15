طرحت سبلاش، علامة تجزئة الموضة السريعة الرائدة في المنطقة، علامة جديدة للأزياء بأسعار مناسبة تحت اسم «Fashion at Value». وتضم هذه التشكيلة موديلات متجددة وتركز على عناصر الراحة والعملية، كما تمتاز بخامات عالية الجودة وقصات شبابية. وتسعى سبلاش من خلال هذه العلامة الجديدة إلى توفير تشكيلة جديدة من أساسيات الأزياء لزبائنها.

أبرز تصاميم تشكيلة FAV

تصاميم FAV الرجالية: تي شيرتات بقصة طويلة ورسومات مطبوعة وخطوط ملونة بألوان متعاكسة. بنطلونات وشورتات مريحة وعملية، بالإضافة إلى تي شيرتات مع طاقية وقمصان بتصاميم مطبوعة تضفي لمسة أكثر تألقا.

الخامات، قطن خفيف ومزيج البوليستر، القطن بملمس ناعم

تصاميم FAV النسائية: بلوزات بقصة قصيرة، قصات أنيقة وفضفاضة، قمصان طويلة واسعة، بنطلونات مزينة بنقوش مطبوعة تمنحك طابع الأناقة الذي يناسب شخصيتك.

الخامات، رايون ناعم وخفيف، مزيج البوليستر - الفيسكوز المرن ومزيج القطن- البوليستر للطبقات الفضفاضة، وتتاح تشكيلة FAV عبر متاجر سبلاش في «سنتر بوينت» وفي سبلاش- «ذا أفنيوز»، المرحلة 2 والسلام مول في السالمية.