تشارك شركة «فالكون باك» كراع لمعرض الغذاء والأواني الرمضاني خلال الفترة من 11 الى 24 الجاري قبيل حلول شهر رمضان الفضيل، والمقام على أرض المعارض الدولية بمشرف صالة 5 و6.

وقال م.محمد الزرقا مدير فالكون باك ـ الكويت ان فالكون باك، تعد احدى الافكار الابداعية في وقتنا الحالي، حيث تقوم على توفير احتياجات الجمهور المستهلك للشهر الفضيل من مصادرها الرئيسية وباسعار مخفضة، حيث تقف وهي تفخر بما تمتلكه من خبرة تجاوزت الـ 25 عاما في الاسواق في مجال تطوير «المنتجات ذات الاستخدام لمرة واحدة».

وشدد م.الزرقا على ان هذه المشاركة بهذا المعرض تأتي كوسيلة لتعكس نجاحا واضحا وراء السعي خلف استمرارية التطوير والتجديد سواء في نطاق المنتجات وجودتها أو المبيعات وأساليبها، والهدف من تلك المشاركة هو الدعم الفكري والمعنوي المشترك بين المنافسين والذي من خلاله ستحظى الفئة المستهلكة بمنتجات متنوعة وأسعار منخفضة استعدادا للشهر الفضيل.

ولفت الى ان مثل هذه المعارض تساهم في تقريب المسافة بين المصنع والمستهلك، الامر الذي ينعكس ايجابيا على كلا الطرفين حيث تقوم الشركة بالحصول على آراء واقتراحات العملاء بخصوص جودة المنتجات واسعارها بشكل مباشر ولمعرفة ردة فعل الجمهور على ما تطرحه من منتجات جديدة.

واوضح م.الزرقا ان الشركة قامت بافتتاح فرعها في العام 2010 بالكويت والذي يعتبر جزءا من الشركة الام في الامارات العربية المتحدة التي تأسست في العام 1991، حيث تفخر بانتشار فروعها في اكثر من 40 دولة، وتوفر 1200 صنف من المستلزمات الاستهلاكية والبلاستيكية والورقية، ومواد التغليف وغيرها.

وتعتبر شركة فالكون باك من الشركات السباقة والرائدة في دراسة السوق وتلمس احتياجات المستهلكين والعمل على تطويرها وتلبيتها بشكل منتجات تناسب احتياجات العملاء، حيث يلعب التنافس الشريف دورا كبيرا في تطوير الاداء الذي ينعكس ايجابيا على المستهلك والسوق معا.

كما تمكنت الشركة من الحصول على شهادات الايزو في إدارة الجودة وسلامة الاغذية ونظافة وادارة البيئة التي حرصت على المحافظة عليها عبر تطبيق جميع اشتراطات السلامة والأنظمة البيئية ومن بينها شهادة الجودة في الأداء (ISO 9001:2008) والجودة في سلامة الطعام والبيئة (ISO 22000:2005) (ISO 14001:2004) كما تتم أرشفة الملفات والسجلات الخاصة بجميع الخطوات والعمليات للسعي الى استمرارية مطابقتها مع شروط وأنظمة الجودة العالمية.