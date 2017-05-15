قامت شركة الزياني للتجارة، المستورد الرسمي لعلامة «مازيراتي» في الكويت، برعاية «أسبوع الكويت للموضة العالمية» الذي أقيم في «برج الحمراء» بالعاصمة الكويتية بين 7 و11 مايو 2017.

وشهدت الفعالية مشاركة 20 مصمم أزياء محلي وعالمي قدموا من فرنسا، ولبنان، والمغرب، والجزائر، والكويت، حيث تألقت الخلفية الرئيسية لمنصة العروض بشعار «مازيراتي» المتميز، كما ترافقت الفعالية على مدى أيامها مع عرض سيارة «ليفانتي S»، أولى ابتكارات العلامة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، وذلك ضمن مجمع «الحمراء مول» التجاري، ما أتاح أمام الحضور فرصة قيمة لاختبار قيادة هذه السيارة الفريدة.

وبهذه المناسبة، قال زياد أبو شقرا، مدير العلامة التجارية لدى «مازيراتي» في الكويت: «فخورون بهذا التعاون مع «أسبوع الكويت للموضة العالمية» بنسخته لعام 2017، فمن المعروف عن «مازيراتي» تمثيلها المعنى الحقيقي للمهارة الحرفية الإيطالية المدعومة بروعة التصميم وجودة الأداء، حيث تقدم العلامة تحفا فنية آسرة تتشابه في قيمتها الإبداعية مع تلك التي يطرحها أسبوع الموضة في الكويت. لذلك نجد أنفسنا شركاء طبيعيين لهذه الفعالية، ونتطلع بشوق لنكون جزءا من فعاليات مشابهة».