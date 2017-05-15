تقديم المساعدات الخيرية التي تسهم في دعم المجتمع

في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية أعلن البنك الأهلي المتحد عن تقديمه تبرعا ماليا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك لتدعيم أعمالها الخيرية في الكويت وقد جاءت هذه المبادرة تأكيدا لدور البنك الأهلي المتحد في تقديم المساعدات الخيرية التي تسهم في دعم المجتمع.

وقام بتسليم شيك التبرع د.أنور المضف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد خلال استقباله لرئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير ومدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية لمي العثمان ونائب مدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية شيماء الشطى مؤخرا في المقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور ريتشارد جروفس الرئيس التنفيذي بالبنك ومعتز الرافعي نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة الأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المتحد.

ويتوزع المبلغ الذي قدمه البنك الاهلي المتحد إلى جمعية الهلال الأحمر ليشمل رعاية الأسر المحتاجة، والتواصل مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، وزيارة المرضى في المستشفيات بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والترفيهية، ما يسهم في تحقيق أثر طيب في نفوسهم، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ولأسرهم.

وبهذه المناسبة، قال د.أنور المضف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد نحن سعداء بالمشاركة في دعم برامج جمعية الهلال الأحمر، التي تحظى بتقدير مجتمعي كبير، لما لها من دور حيوي في توفير المساعدات للمتضررين والمحتاجين.

وأوضح د.أنور المضف أن المسؤولية الاجتماعية هي أحد أهم المحاور التي يرتكز عليها «المتحد» خلال مسيرته، بالتوازي مع ممارسة لأنشطته المصرفية، كبنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكدا حرص البنك على المساهمة في برامج متنوعة تعزز التنمية المستدامة، وتساعد في غرس وترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة للمجتمع.

من جانبه، أشاد رئيس الجمعية د.هلال الساير بدور البنك الأهلي المتحد في دعم الجمعيات الخيرية الكويتية، وفي مقدمتها «الهلال الأحمر»، معربا عن شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنك الأهلي المتحد لمساندتهم المتواصلة لجهود وأنشطة الجمعية.

يذكر أن البنك دعم ونظم العديد من الأنشطة الاجتماعية خلال العام الماضي، منها إطلاق برنامج اجتماعي شامل بمناسبة شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية، ومبادرة إفطار صائم، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم، والمشاركة في مسيرة لدعم أطفال التوحد ودورات تدريبية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدة حملات للتبرع بالدم، وغيرها الكثير من البرامج التي تؤكد حرص البنك على دعم تطور وتنمية المجتمع.