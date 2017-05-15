لامبروس: المعارض تتيح لنا التواصل مع الطلبة الكويتيين

قدمت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، رعاية بلاتينية للمعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية في الكويت، كما شاركت كذلك في المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية.

وتواجد في المعرض الوظيفي ممثلو الشركة للإجابة على أسئلة الطلبة واطلاعهم على الشركات المختلفة في صناعات الغانم، والفرص المتوافرة، وبرامج التوظيف والتدريب مثل برنامج «الغانم لقادة المستقبل»، وبرنامج التدريب الميداني الصيفي.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة في هذه المعارض الوظيفية، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم جورج لامبروس «مع اقتراب نهاية هذا العام الدراسي، يسعدنا في صناعات الغانم أن نختم مشاركاتنا في 5 معارض وظيفية في الجامعات المحلية، وهذه المعارض تتيح لنا التواصل مع الطلبة الكويتيين، وتعريفهم بالشركة والفرص الوظيفية والتدريبية الموجودة فيها. لقد التقينا في المعارض الوظيفية هذا العام ببعض الشخصيات الرائعة، ونتطلع إلى استقبال الطلبة الذين قابلناهم في هذه المعارض هنا في الشركة كمتدربين أو موظفين في المستقبل القريب».

وقالت الطالبة زهراء القديحي، خريجة تخصص الموارد البشرية في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بعد مرورها بالمعرض، «كانت فرصة جيدة لي أن أمر بالمعرض الوظيفي. فهي خطوة للتقدم في حياتي المهنية وفرصة للتعرف على الشركات الكويتية وأساليب التوظيف فيها. كوني متخصصة في مجال الموارد البشرية، فأنا أرى أن المعرض الوظيفي يفيد الشركات، والطلبة والخريجين في الوقت نفسه. ويسعدني كثيرا أنني التقيت في المعرض بموظفين مبدعين وموهوبين من خلفيات متنوعة، يعملون جميعا في صناعات الغانم».

وتلتزم الشركة بتمكين الشباب من خلال التعليم، مع اهتمام خاص في الحصول على خريجين موهوبين من الجامعات الدولية والمحلية. وتركز صناعات الغانم أيضا على التنوع بين الجنسين، وتوظيف النساء والمحافظة عليهن، إلى جانب برنامجها التوجيهي للموظفين الكويتيين، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات ومواهب الموظفين الكويتيين في الشركة.