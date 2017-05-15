أعلنت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، عن فخرها بكونها شريكا استراتيجيا لمبادرة «عاصمة الشباب العربي 2017» التي أعلن عنها في وقت سابق بدعم من جامعة الدول العربية. وأكدت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه المبادرة نابعة من قيمها الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وسياستها للمسؤولية الاجتماعية الداعمة للشباب ولتحقيق تطلعاتهم.

وتعتزم Ooredoo الكويت المشاركة في العديد من الفعاليات التي يتضمنها البرنامج الذي سيمتد على مدى الأشهر المقبلة، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون التي وقعتها الشركة مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في العام الماضي الهادفة لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم.

وقد وقع الاختيار على الكويت لتصبح عاصمة الشباب العربي بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والثلاثين، حيث ستقام العديد من الفعاليات والأنشطة التنموية الرئيسية والفرعية ضمن هذا الحدث، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة بإشراك أكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في هذا الحدث تحت مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما تم الإعلان عن وضع أسس متينة لبناء سياسة وطنية للشباب.

يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب النصيب الأكبر من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى على مدار العام للتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لإثراء تجربة الشباب.

ووقعت الشركة في وقت سابق هذا العام اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى من خلالها لدعم المبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة، كما شاركت كراع رسمي لحفل تكريم الجهات التطوعية الذي أقامته الوزارة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.