توجد ميزة محددة في الطريقة التي يتحرك بها الشريط الحريري عندما تهب الريح، فهذه الأناقة والخفة هي التي شكلت مصدر إلهام تصميم ساعة Tissot T-Wave. فمنحنيات العلبة والنتوءات تتبع الخطوط المتناغمة التي تشكلت بفعل الحركة الانسيابية للشريط، أما المينا النقية فتتميز بتفاصيل متطورة مثل العقارب التي تشبه الأوراق المهيكلة والمؤشر الذي يتخذ شكل القطرة المرصع بعرق الصدف الأبيض أو الأسود عند عقرب الساعة 12، إن ساعة Tissot T-Wave لعبارة عن قطعة من المجوهرات التي يمكن ارتداؤها في أي مناسبة، حيث انها تضفي لمسة من الأناقة على الملابس التي يتم ارتداؤها يوميا أو تضفي جمالا على الفستان شبه الرسمي المستخدم لمناسبة خاصة.

وتقدم المجموعة تشكيلة مختارة من التصميمات، فالبعض قد يفضل بساطة المينا النقي المزود بتأثير ملمع أو حاو دقائق براقة من معادن أخرى، في حين أن البعض الآخر سيميل إلى لمسة من تصميم مزود بشريط متميز وأنيق يكشف النقاب عن انعكاسات متقزحة اللون أو مصقولة على عرق الصدف أو الجانب المصقول. للمسة أكثر جاذبية، ستقدر السيدات الطرازات التي تلقي الضوء على لمسات التصميم المرصع بأفضل ماسات يسلتون.

والساعة سويسرية الصنع، وحركة كوارتز مع مؤشر لنهاية عمر البطارية (EOL)، علبة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، وبلورة مقببة من الياقوت مقاومة للخدش، وسوار جلدي مع مشبك عادي، أجود أنواع الألماس من ويسلتون وتشكيلة واسعة، سوار متين من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 316L مع مشبك فراشي وأزرار كباسة، لمسة من الذهب الوردي بالكامل مطلية من خلال الترسب الفيزيائي للبخار (PVD).