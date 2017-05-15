يسعد River Island إطلاق أحدث مجموعاتها من الملابس النسائية المعدلة لشهر رمضان هذا العام، وقد صممت المجموعة خصيصا لعشاق ملابس المناسبات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الكريم وفترة الاحتفال بعيد الفطر.

وتتكون المجموعة من 40 نمطا رئيسيا من الملابس والاكسسوارات، وتتضمن عددا من الأثواب الطويلة الأنيقة والبذلات ذات القطعة الواحدة والقطع المنفصلة الأخرى التي يمكن لكل عميلة تنسيقها حسب ذوقها وحسب المناسبة.

ARTISANAL: هي مجموعة شديدة الأناقة من الأزياء المسائية تتضمن الأثواب الضيقة المصنوعة من أقمشة معدنية مع الاستخدام المكثف لقطع الزينة المعدنية.

وقد صممت هذه المجموعة بألوان تتضمن الذهبي البراق، والأسود، والأبيض، والأزرق الداكن، وبتصميمات أساسية مطرزة بأنماط زهرية جريئة. أما القطع الخاصة الملفتة للنظر فتشتمل على: ثوب ذهبي براق ضيق طويل، وقميص بمقاس كبير على نمط الكيمونو مزين بشكل فريد من الأكمام، وسترات قصيرة مطرزة بشكل مكثف.

FLEUR: مجموعة أنيقة تتضمن أشكالا من الزهور وأنماطا مطرزة تزين خطوط الجسم النسائي الفريد. تستقي المجموعة تصميماتها من درجات الوردي وتباينها مع قطع الزينة بالأبيض والأسود مع القليل من الأخضر، وتتضمن جميع القطع كشكشات ناعمة مع التطعيم بالخرز الذي يعطيها لمسة خاصة. وفيما يتعلق بتصميمات الكيمونو الشرقي في السترات الضخمة والأثواب، فقد زيناها بشكل دائري يبرز تصميمها الأساسي ويميزها عن التصميمات الأخرى.

والمجموعة الرمضانية متاحة في عدد مختار من متاجر River Island في الشرق الأوسط.