أطلقت العلامة التجارية للأثاث المنزلي العصري والحديث «وست إلم» مجموعة صيف 2017 الجديدة في معرضها بـ «الأفنيوز- الكويت».

وقدمت المصممة الإبداعية للعلامة جوانا أوراسجار في مجموعة هذا الموسم التي تتميز بألوانها النابضة بالحياة مع الأنماط والرسومات الحيوية الاستوائية لتعكس جوهر العلامة التجارية في تقديم «الأثاث العصري». وتجسد هذه المجموعة فكر جوانا وهدفها في تلبية متطلبات الزبائن بما يتناسب مع أسلوب حياتهم من خلال تقديم منتجات عملية وجميلة في الوقت ذاته.

صُممت مجموعة أواني الطعام Alta بإتقان عالٍ مع تشطيبات ولمسات جميلة تمتاز بلونها المتدرج والمصقول واللامع لتوفير تجربة طعام راقية ومميزة. هذا، بالإضافة إلى غسالة الصحون والميكروويف اللذين يعتبران الاختيار المثالي والآمن للاستخدام اليومي. وإذا أردتم إضافة رونق خاص على مائدة الطعام، نقدم أواني الطعام Reactive Glaze التي تمتاز بتصميمها المصقول الأملس ذي الألوان والنقوش الجميلة.

يتحول حلم تناول الطعام في جو مريح ودافئ إلى حقيقة مع طاولة Cast Trestle المصنوعة من خشب الأَكاسيا المعرّق والتي ترتفع على أرجل تأخذ شكل عظم الترقوة، في حين تتميز طاولة Silhouette، التي تعد تحفة فنية أخرى من طاولات الطعام لهذا الموسم، بتصميمها الرخامي الفاخر.

ومع حلول ليالي الصيف الدافئة، استمتعوا بكل لحظة من الأجواء الساحرة مع فوانيس Faceted، فهي مثالية لتزيين طاولة الطعام أو تعليقها في أي ركن بالمنزل لإضافة إشراقة خاصة على المكان أثناء إقامة حفل شواء في الفناء الخارجي، ولإضافة مزيد من الإشراق والتميز، تمرر فوانيس Pierced Porcelain الضوء بأسلوب ساحر وجميل بفضل تصميمها ذي الثقوب والمستوحى من النجوم المتلألئة في الليل.

أما الأطباق المزخرفة الصغيرة والمصنوعة يدوياً من المعدن في الهند، فقد تم تصميمها بعناية باستخدام أفضل تقنيات تصنيع المعادن التقليدية. كل ذلك من شأنه أن يمنح مائدة طعامك أو أي ركن في غرفة المعيشة أسلوباً فريداً وشكلاً رائعاً وذوقاً مرهفاً لا مثيل له. هذا، وتجمع تشكيلة «ويست إلم» العصرية مجموعة من التصاميم ذات الخطوط الأنيقة والمواد الطبيعية والمعايير العالمية من أجل إضفاء لمسات عصرية على منزلك وبأسعار معقولة، وتقع معارض «ويست إلم» في فرست أفنيو وغراند أفنيو في الأفنيوز بالكويت.