في ظل إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها، والتي تلقي الضوء بشكل كبير على دعم ورعاية الشباب الكويتي، يفتخر بنك الخليج بتقديمه الرعاية لمسابقة «برنامج الشركة» التي تقيمها جمعية إنجاز الكويتية سنويا.



أقيمت فعاليات المسابقة يومي 11 و12 مايو الجاري في فندق جي دبليو ماريوت، ثم تلاها حفل توزيع الجوائز للإعلان عن الفائزين.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، أعضاء وممثلو جمعية إنجاز الكويتية وعدد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمتطوعين والجهات والشركات الداعمة والراعية للجمعية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية.

وأقامت جمعية إنجاز الكويتية حفل عشاء في اليوم الأول للفعاليات وذلك تقديرا وتكريما للجهات والشركات الداعمة وللمتطوعين على مساهماتهم في نجاح برامج إنجاز التعليمية.

ويقام برنامج الشركة على مدار فترة 4 أشهر، ويهدف إلى تعريف الطلاب بمفهوم إدارة الشركات وريادة الأعمال، ويضم البرنامج ما بين 10-30 طالبا لكل مجموعة، تتراوح أعمارهم بين 15-24.

وشهدت مسابقة هذا العام مشاركة 13 شركة أي ما يقرب من 150 طالبا وطالبة من مدارس المرحلة الثانوية والجامعات الخاصة والحكومية في مختلف أنحاء الكويت، للتنافس على لقب «أفضل شركة طلابية لعام 2017»، ومن خلال 12 دورة تدريبية مختلفة تعرف الطلاب على المهارات الأساسية في إدارة الأعمال بما في ذلك: التفكير الابداعي والابتكار، ومهارات إدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل، إلى جانب مهارات التواصل والتشاور والتفاوض، فضلا مهارات القيادة والعمل الجماعي.

بدورها، قامت لجنة تحكيم المسابقة بزيارة أجنحة الشركات الطلابية لتقييمها بناء على معايير معينة في إطار عملية اختيار الفائزين.



وبعد أن حظيت كل شركة طلابية بمدة 15 دقيقية لمناقشة عروضها التقديمية، تمكنت اللجنة من اختيار الفائزين.

وبهذه المناسبة، صرحت سلمى الحجاج، مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج، قائلة: «بالنيابة عن بنك الخليج أود أن أهنئ الفائزين في مسابقة برنامج الشركة.



وكالعادة في كل سنة، عكس الطلاب المشاركون ما يتعين على شبابنا تقديمه وما يمكنهم القيام به إذا توافرت لهم النوعية المناسبة من الدعم والإرشاد.



ونعتز بمشاركات الطلبة وبأفكارهم وحماستهم التي لمسناها في مسابقة هذا العام. ونتطلع إلى رؤية المزيد في العام المقبل».

واستطردت الحجاج قائلة: لقد حظي فريق «يوث كرييشن» بجائزة «أفضل شركة طلابية لعام 2017» عن فئة الجامعات بينما فاز فريق «أغريفاج» عن فئة المرحلة الثانوية بنفس الجائزة.



وتم تقديم الجائزة للفريقين الفائزين من قبل ممثل بنك الخليج.



والجدير بالذكر أن كلا الفريقين سيقوم بتمثيل الكويت في المسابقة الإقليمية السنوية.

وتابعت الحجاج قائلة: «تعود شراكة بنك الخليج مع مؤسسة إنجاز الكويت العريقة ودعمه لها إلى زمن بعيد، ونؤكد اليوم على التزام البنك بمواصلة الاستثمار في البرامج التعليمية الموجهة للشباب، إلى جانب سعينا المستمر نحو تعزيز مهارات القيادة والثقة بالنفس لديهم، وكذلك تطوير الخبرة التي تجعل منهم قادة المستقبل في جميع القطاعات.



ونفتخر اليوم كوننا الجهة الداعمة التي قدمت أكبر عدد من المتطوعين خلال مسابقة هذا العام، وعليه لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى موظفي بنك الخليج على التزامهم وحرصهم الشديد على نقل خبراتهم للجيل القادم».

ويؤكد بنك الخليج من خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية التزامه تجاه المبادرات التعليمية التي تترك أثرا في حياة الشباب والمجتمع.