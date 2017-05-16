أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن مشروعا كويتيا من المشاريع السبعة التي رشحتها المؤسسة بعد فوزه بجائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني حقق فوزا على المستوى الدولي في الجائزة العالمية للمحتوى الإلكتروني (جائزة القمة المعلوماتية) World summit Award لعام 2016.

وفاز مشروع «موقع إذاعات القرآن الكريم» عن مجال الاحتواء الإلكتروني، والذي قامت بتطويره لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية برئاسة د.عبدالله العجيل، ضمن مجموعة من المشاريع المبدعة.



وتنافست المشاريع الكويتية المرشحة مع مشاريع من مختلف دول العالم ضمن مجالات هذه الجائزة التي تعد الحدث الوحيد عالميا القادرعلى الجمع بين المجتمعات الرقمية والمحتوى الإلكتروني من 178 دولة مختلفة، حيث تأهل للجولات النهائية عددا منهم ومن ثم تم إعلان فوز 40 مشروعا من 33 دولة من ضمنهم المشروع الكويتي «موقع إذاعات القرآن الكريم».

المشروع الفائز عبارة عن إذاعة قرآن كريم تبث على شبكة الإنترنت، مما يجعلها تصل إلى أكبر شريحة من الجمهور بمختلف الثقافات واللغات، حيث يتم البث من خلال 69 محطة إذاعية بـ 40 لغة عالمية، لتصبح بذلك أداة شاملة متاحة على مدار الساعة وفي كل أنحاء العالم من خلال الرابط www.quraan.us.

وأعربت المؤسسة عن تهنئتها للمشروع الفائز وأشادت بالتميز الذي حققه على المستوى الدولي، متمنية للفائز تحقيق المزيد من الإنجازات الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت المؤسسة أنها تولي مجال تكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا، خصوصا مع التطور الهائل الذي يشهده العالم بهذا المجال ومدى تأثيره على حياة الأفراد بشكل كبير، وأن إطلاق جائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني كان نابعا من حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعم وتشجيع المبادرين لتطوير مشاريع إلكترونية ذات محتوى إلكتروني ثري يساهم بشكل إيجابي في حياة أفراد المجتمع الكويتي، ويحمل هويته ويخاطب اهتماماته.

من جانبها، بينت «التقدم العلمي» أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل خاص خلال الكونغرس الدولي للمحتوى الإلكتروني الذي سيقام خلال أبريل العام القادم 2018 بمدينة فيينا في النمسا في فعالية ضخمة برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -يونيسكو، التي تحرص على العمل الوثيق مع الجائزة العالمية لما تحققه هذه الجائزة من أهداف على رأسها تقليص الفجوة الرقمية من خلال التشجيع على إنتاج المحتوى الإلكتروني الإبداعي، وهو ما يكمل أعمال منظمة يونيسكو بهذا المجال.

وصرحت بأن هذا الفوز يأت ضمن دور المؤسسة التحفيزي المشجع للشباب والمتمثل بتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق جائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني، وأضافت أنه تقديرا لهذا الفوز الثمين الذي سجل باسم الكويت بكفاءة وجهود شبابية كويتية، فإنها تمنح الفائزين مكافأة مالية إضافية بجانب مكافأة الفوز بجائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني.