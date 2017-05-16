يحتفل بنك برقان بشهر الصحة واللياقة للموظفين، بهدف توعية الموظفين حول أهمية اعتماد نمط حياة صحي في مكان العمل.



وأشار البنك إلى أنه سيقوم بتنظيم العديد من المبادرات طوال مايو 2017، ضمن فعاليات «شهر الصحة واللياقة للموظفين»، بهدف منح قيمة مضافة للموظفين لديه.



وأوضح بنك برقان أن شهر الصحة واللياقة للموظفين، عبارة عن حدث عالمي بدأ الاحتفال به منذ قرابة 3 عقود، ويعكس التزام البنك بتوفير بيئة عمل صحية وديناميكية، وتحفيز الموظفين للمحافظة على صحتهم.



وأضاف البنك أن الفعالية تعكس التزامه بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، بدءا من موظفيه الذين يشكلون أهم الأصول لديه.



وأشار إلى أن الحدث الذي بدأ الاحتفال به عالميا منذ قرابة 30 عاما، ساهم في تحقيق تغيير ملحوظ على صعيد صحة الموظفين وتعزيز لياقتهم، ويشكل محور اهتمام في المؤسسات التي تضع الأفراد في المقام الأول على كافة الأصعدة.

وبهذه المناسبة، أشارت هالة الشربيني رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، إلى أنه من خلال التصدي للتحديات الصحية وتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية بين الموظفين، يهدف البنك إلى تحقيق تغيير إيجابي في السلوك وتعزيز الحياة الصحية إضافة إلى ابتكار مصدر للإلهام بين أفراد المجتمع.



وقالت الشربيني: إن المبادرات المبتكرة التي تحمل رسائل مؤثرة اجتماعيا، تؤكد سعي بنك برقان المتواصل للتوعية بأهمية الرياضة واللياقة البدنية وتعزيز مفاهيم التقدم المجتمعية في هذا الإطار، ويبدأ هذا كله في أحيان كثيرة بخطوة صغيرة.

ويقدم هذا البرنامج التوعوي لموظفي بنك برقان عددا من الحوافز والخصومات في المعاهد والأندية الصحية، إضافة إلى مجموعة من النصائح الصحية لتشجيعهم على اعتماد نظام صحي معين في مكان العمل، وذلك بالتعاون مع متخصص عالمي في تشخيص الأمراض.

وتجدر الإشارة إلى أن الحفاظ على صحة الموظفين يساهم في تحسين أدائهم ورفع مستوى الإنتاجية، كما إنه يزيد معرفتهم وقدراتهم الذهنية ويدفعهم إلى الإبداع والابتكار وتقليل الإجهاد والتعب وفترات التغيب عن العمل، وغيرها من المشاكل الصحية والسلبيات الناتجة عنها، مشيرا الى أن الاستثمار في الصحة يمنح مزايا عديدة وطويلة الأمد للأفراد والمجتمع ككل.