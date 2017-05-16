أعلن مطعم «حليب وهيل» عن مشاركته كراع بمعرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 11 حتى 24 الجاري، بمشاركة حشد من مصانع وشركات منتجات المواد الغذائية المحلية والإقليمية والعالمية في الصالة 5 و6.

ويقف مطعم «حليب وهيل» في مقدمة الشركات الراعية لمعرض الغذاء والاواني الرمضاني وفي حين ان شعار «حليب وهيل كافيه» المتخذ له رمزا قد صمم ليعكس الهوية الكويتية بروح عصرية معتمدا على اللون الرمادي والاخضر والبني الفاتح ليذكرنا بلون الهيل في كوب الحليب.

كافيه كويتي الصبغة والاسم: وبمجرد سماعك لاسمه تأتي الأفكار إلى مخيلتك عن الكويت وعن المنزل، وفصل الشتاء بالذات لشرب الحليب الدافئ مع الهيل الذي يضيف لمسة تذوق جميلة على الحليب، ويقع الكافيه في قلب مدينة الكويت حيث الأسواق الشعبية مما يضيف عبق الماضي الأصيل على الكافيه، ويحمل «حليب وهيل» معه دوما العبق الدافئ والأحاسيس الجميلة ولذة الطعم فيقدم لكم الكافيه تجربة لذيذة تمزج بين مذاقات محلية وعالمية بطابع عصري مميز.

ويقدم المطعم مجموعة من المشروبات الباردة والدافئة المميزة مثل الشاهي على الفحم والحليب بالهيل بالطبع، وبتنوع كبير من المقبلات من البطاطا مع الهلابينو والجبنة الذائبة وغيرها الكثير، كل هذا وأكثر في «حليب وهيل» والتي تجعل من زيارتكم له تجربة رائعة لن تنسونها.

هذا وتفخر الشركة بفروعها المنتشرة في مناطق الكويت المختلفة كالمباركية، الافنيوز-السوق، ذا كيوب، غيت مول، اضافة الى فرعنا الجديد في دار الاوبرا الكويتية «مركز جابر الاحمد»، وقريبا في دبي وقطر.

كما تتوافر لدينا خدمة الكيترنج، وتتوافر خدمة توصيل الطلبات لجميع مناطق الكويت وموجودين في موقع كاريدج، وفي حين بلغ عمر الشركه 9 أعوام، الا ان لنا مشاركات عديدة في مثل هذه المعارض من قبل مثل معرض العطور وادوات التجميل ومعرض الذهب ومعرض العقار.