يسر شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشر كيد) أن تعلن عن بداية الاحتفال بالخريجين والمتفوقين من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومشاركتهم فرحتهم في نهاية العام الدراسي الحافل (2016-2017) من خلال مهرجان الناجحين الذي قد بدأ من يوم الأربعاء الموافق 10/05/2017.

علما بأن المهرجان سيستمر حتى السبت 3 يونيو 2017 كما ذكر على لسان مدير إدارة المبيعات بالشركة علي مطير.

وأضاف مطير أن الشركة تواصل تعزيز خدماتها ومسيرتها المهنية والتزامها بمعايير الجودة والأمان العالمية التي تتبعها للحفاظ على ريادتها في صناعة الترفيه في الكويت، مؤكدة حرصها على قيام تلك المهرجانات الهادفة لبناء صحة نفسية سليمة للطفل خلال مراحل نموه وإعداده كفرد ناجح وفعال للمجتمع.

وكما عودتكم «طفل المستقبل» على المشاركة في النشاطات المتميزة لأبنائنا الأحباء، تستكمل مسيرتها السنوية بفعالياتها التحفيزية بمهرجان الناجحين لتشجيع وتحفيز الطلبة على التفوق في مختلف المدارس الحكومية والخاصة وجميع المراحل الدراسية من الروضة الى الثانوية.