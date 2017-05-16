ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتمريض، قام طاقم التمريض في مستشفى طيبة بالاحتفال بأسبوع التمريض وذلك ابتداء من يوم الأحد 7 مايو ولمدة أسبوع، والذي تضمن فعاليات متعددة ضمن أقسام المستشفى لنشر التوعية للمراجعين والموظفين.

حيث ضم الأسبوع العديد من الفعاليات التي شملت تثقيف المراجعين والموظفين عن الإسعافات الأولية، تعليم الأمهات على الرضاعة الطبيعية، فحص الضغط والسكري والطريقة السليمة لغسل وتعقيم الأيدي لتجنب نقل الأمراض والجراثيم، وتم ختام الأسبوع بتكريم الممرضين المتميزين من مختلف الأقسام لجهودهم الواضحة خلال العام.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة راشد الفضالة: «نحن في مستشفى طيبة نسعى دائما الى توفير أفضل بيئة عمل لموظفينا على اختلاف مهامهم الوظيفية إيمانا منا بمدى تأثير وانعكاس هذا الأمر على مستوى الأداء العام للموظف في العمل.



كما نقدر الدور العظيم الذي يقدمه طاقم التمريض في مساعدة الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، ومن هذا المنطلق نحن نحرص على الاحتفال بأسبوع التمريض العالمي مع طاقمنا من خلال التنسيق مع مختلف الجهات ليحصل ممرضونا على أسبوع متكامل يشعرون به بالتميز».



وأشادت رئيسة طاقم التمريض في مستشفى «طيبة» سندس علي بدور إدارة التمريض في مستشفى طيبة للوصول إلى أرقى الخدمات المهنية التمريضية والارتقاء بمستوى الصحة، كما نعمل على تحسين مستوى الجودة وتحقيق الشمولية في الخدمات التمريضية المقدمة على مدار الساعة، كما نسعى الى تقديم خدمة راقية ومميزة من أجل الحصول على مجتمع صحي معافى، وأفادت بأن التمريض مهنة سامية ومقدسة وعلى الممرض مسؤوليات كبرى تجاه مرضاه، كما شكرت جهود الممرضات خلال العام الماضي وحثتهم على العمل بجد ومساعدة المرضى بتوفير أفضل رعاية صحية لهم.



ويضم مستشفى طيبة طاقما تمريضيا مميزا وطاقما طبيا على أعلى مستوى لتوفير أفضل الخدمات الطبية، حيث يتم اختيار الطاقم بحسب معايير محددة، حرصا من المستشفى على توظيف أفضل الطاقات البشرية لخدمة المرضى على أكل وجه.