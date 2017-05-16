حققي حلمك وشغفك مع ساعات CHRISTIAN BERNARD وتألقي بها في كل مناسباتك الرسمية حتى تكوني أميرة على عرش مرصع من الألماس، وستمنحك ساعات CHRISTIAN BERNARD قدرا ليس بالقليل من الأنوثة الطاغية والأناقة التي تضيف إليك سيدتي التميز والتألق المبتكر مع أفضل الموديلات ومع أفضل الإبداعات في صناعتها من حيث الدقة المتناهية التي أبدع صانعها في كل جزء منها حتى تكتمل لوحة فنية في غاية الروعة والتي لا تشوبها شائبة لا من الشكل الخارجي ولا من وزنها الخفيف حتى لا تشعرك بثقل على معصمك وتزينه بنفس ذات الوقت.

فإنها التحفة الفنية المذهلة لتضيف لك إطلالات مختلفة تمنحك الخيارات المتعددة لجميع المناسبات، حيث تم التركيز على الألوان في هذه التشكيلة لتتوافق مع جميع الحلي التي تتزين بها المرأة مع الساعة.

والتشكيلة الكلاسيكية الجديدة المرصعة بالماس فصل آخر يضاف لإنجازات CHRISTIAN BERNARD المذهلة وجزء لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية CHRISTIAN BERNARD، تحف فنية لتجسيد رؤية المصمم، ومزيج من العصرية والرقي لخلق إلهام لا حدود له، تتجلى بتصميم كلاسيكي ساحر ينطق بالفخامة.

الكماليات والتفاصيل الإضافية هي الحل الأمثل للظهور بإطلالة متكاملة حيث تضيف تألقا للمظهر العام، وتعتبر الساعات من أبرز اللمسات التي تمنحك الأناقة المتكاملة دون أدنى شك.

وتمزج CHRISTIAN BERNARD بين ابداعات التصاميم العصرية للساعات وأيضا للمجوهرات التي تناسب أذواق الشابات والسيدات وبين القيمة الحقيقية للذهب والماس في آن واحد.

هل لمواكبة الموضة وكل ما هو جديد ومميز حدود؟ بالطبع لا فقد حرصت روائع جنيف للساعات على تقدم كل جديد في عالم الساعات والمجوهرات وكل لافت للأنظار ومنفرد من نوعه حتى تتميزي سيدتي وتتحلي بكل ما له رونق خاص ومميز من حيث الشكل والصناعة الفرنسية عالية الدقة والجودة التي لا داعي للخوض فيها كثيرا لأنها تتحدث عن نفسها من حيث الشكل والهيكل الخارجي المنمق والأخاذ والآسر للقلوب العاشقة للموضة.

وبإضافات حصرية تتميز CHRISTIAN BERNARD بالتنوع في المواد المستخدمة في ابتكاراتها، حيث تضيف اللؤلؤ الطبيعي للتصاميم المناسبة للسيدات الأنيقات.

وتعتبر CHRISTIAN BERNARD علامة تجارية عالمية منذ تاريخ 1973، بدأت رحلة نجاحها من المتجر الأول في «RueDe La Paix» في باريس، المشهورة بأفخم أسماء المجوهرات والساعات العالمية.

وخلال هذه السنوات شهدت CHRISTIAN BERNARD النمو العالمي من خلال تشكيلاتها الذهبية والمرصعة بالأحجار الكريمة وصولا إلى نجاحها المبهر في تشكيلة الساعات الأكثر رونقا وإبداعا من حيث الصناعة وأيضا من الدقة في صناعتها من قبل مصممين عالميين حرصوا على إتقان صناعتها.

وتلتزم CHRISTIAN BERNARD من خلال تشكيلة الذهب والألماس بالوصول لأعلى مستويات الجودة والإتقان في التصميم والإنتاج لأجمل الساعات المرصعة بالألماس الموثق بشهادة نوعيته ونقاوته.

كوني امرأة باحثة عن كل ما هو جديد ومعبر عن شخصيتك القوية بارتدائك أحدث وأفخم ساعات CHRISTIAN BERNARD والتي تتوافر بتشكيلة متنوعة لتجذب انتباه كل من يراك مزينة معصمك بهذه القطعة الفخمة من الساعات.

وتحرص شركة روائع جنيف دائما على أن تقدم كل ماهو أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل اطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد، وهي متوافرة (المجموعة الجديدة) لدى روائع جنيف للساعات، خصوصا فرعي سوق شرق والجهراء.