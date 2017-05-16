فوائد مختلفة لمستحضرات التجميل المعدّة حسب الطلب في عالم الجمال والعناية بالبشرة

كشف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن إطلاق علامة آن سيمونين الحصرية والجديدة ضمن منتجع تاليس سبا الحائز على العديد من الجوائز العالمية، حيث يوفر كل من تاليس سبا وعلامة العناية بالبشرة الباريسية المرموقة باقة من التجارب العلاجية الفاخرة والمثالية لمكافحة علامات التقدم في السن والحصول على أفضل النتائج لتزويد البشرة بالتغذية التي تحتاج إليها.

وفي إطار تركيزها على تقديم منتجات العناية بالبشرة المعدة حسب الطلب، اشتهرت «آن سيمونين» بعملها كأخصائية للتجميل مع أشهر النجوم مثل الأميرة جريس كيلي والفنانة كاترين دينوف، إلى جانب ابتكارها العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تلائم احتياجات ضيوف المنتجع وأنماط الحياة العصرية.



ولأن كل بشرة تتميز عن غيرها فسيقدم تاليس سبا فريقا من الخبراء المؤهلين في معالجة جميع أنواع البشرة ليحظى الضيوف بتجربة استثنائية مخصصة لنضارة وحماية البشرة باستخدام منتجات آن سيمونين الفاخرة التي تحتوي مكوناتها على الطحالب والأعشاب البحرية والمستخلصات النباتية.

وتقدم قائمة تاليس سبا الآن مجموعة مميزة من علاجات الوجه من منتجات آن سيمونين إلى جانب جلسات التدليك وتخليص الجسم من السموم، كما يقدم المنتجع جلسة تستمر لمدة 60 دقيقة لتنقية الوجه بمستحضر غني بالمعادن البحرية، والذي يحتوي على عناصر بحرية علاجية قادرة على إعادة البريق للبشرة.



وتتضمن قائمة العلاجات جهاز سيرو الذي يكافح علامات التقدم في السن من خلال تبريد خلايا بشرة الوجه للحصول على بشرة أكثر نضارة وإشراقا.



ويقدم أيضا مستحضر وايلد أنديجو الذي سوف يعيد للبشرة شبابها وحيويتها ويساعد على التخلص من علامات التقدم في السن التي قد يتسبب فيها الطقس الجاف والمشمس في هذه المنطقة.



ويمكن للرجال أيضا الاستفادة من عرض العلامة الفاخرة من خلال القائمة المخصصة لهم، والتي تحتوي على مجموعة من الزيوت الغنية والمنعشة، مما يمكنهم من استعادة نشاطهم والاسترخاء بعد التمرين الشاق، فضلا عن التخلص من آثار التوتر وأعراض القلق والتعب.

وتقدم علامة آن سيمونين منتجاتها إلى جانب العديد من علامات العناية بالبشرة الفاخرة في منتجع تاليس سبا مثل علامة أروماثيرابي أسوسييتس، وعلامة إيلا، وعلامة نيوم، وعلامة ناتشورا بيس.