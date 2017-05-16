لميس بلال

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية للأثاث والتي تمثل أكثر من 100علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة في الكويت، عن إطلاقها متجرا متخصصا لمنتجات «ليزي بوي»، إحدى أشهر العلامات التجارية الأميركية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأثاث الأشهر عالميا بتوفيرها الراحة وسهولة الاستخدام والتمدد، وذلك في مجمع الأفنيوز.

حضر حفل الافتتاح مدير عام الأثاث والمفروشات في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» مبارك عبدالمحسن العلي، بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استمتعوا باستعراض تشكيلة مميزة من الأثاث وكراسي الاسترخاء ذات الشهرة العالمية والمصممة بمستوى عال من الحرفية والجودة، مع القدرة على التحكم بالمسند والظهر، إضافة إلى الكراسي الهزازة والأخرى التي يمكن تحويلها إلى سرير وغيرها من الكراسي المبتكرة والتي تصب جميعها في خانة تحقيق الراحة القصوى للعميل.

تأسست «ليزي بوي» في العام 1927، وهي شركة رائدة عالميا بابتكار الأثاث المنزلي المريح وإنتاج المفروشات المصنوعة وفق أعلى المعايير وبحرفية عالية.



توظف الشركة آلاف الموظفين في مصانعها المتواجدة في كل من أميركا الشمالية وآسيا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وقال مدير عام الأثاث والمفروشات في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية»، مبارك عبدالمحسن العلي: «نسعى في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية للأثاث إلى تزويد السوق الكويتي بأجود المنتجات العالمية وتوفير تجربة تسوق متكاملة لزبائننا.



وإننا من خلال افتتاح «ليزي بوي» في الكويت نلبي الإقبال المتزايد من الشباب نحو الحياة العملية واقتناء المنتجات العصرية المريحة، ونعد عملاءنا بمزيد من التوسع وتوفير أرقى العلامات التجارية التي تتماشى مع احتياجاتهم وتضيف لمسة خاصة إلى نمط حياتهم».

من جهته، قال مدير إدارة المبيعات والتطوير في شركة «ليزي بوي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جيفري ليليش: «إننا متحمسون جدا بهذه الشراكة مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية التي تمثل علامة «ليزي بوي» في الكويت لأكثر من 25 عاما، وها نحن اليوم نفتتح الفرع الأول لنا في هذا البلد الذي يعد نقطة استراتيجية وسوقا تنافسيا لأشهر الماركات العالمية، ونأمل أن يكون هذا الافتتاح هو بداية لسلسة افتتاحات أخرى قريبا في الكويت».

وتوفر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية منتجات «ليزي بوي» في الكويت بشكل حصري منذ أكثر من 25 عاما، وتتوافر منتجات «ليزي بوي» في الكويت في معرض الضجيج للمفروشات وحاليا في مجمع الأفنيوز.