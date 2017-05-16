اطلقت شركة بيضون الوكيل الحصري لماركة MFK آخر ابداعات فرانسيس كركدجيان وهو عطر Oud Satin Mood Extrait، وبهذه المناسبة أقامت مؤتمرها الصحافي بفندق راديسون بلو دعت خلاله الصحافيين ووسائل الاعلام الكويتية للتعريف بالعطر الجديد.



وخلال المؤتمر الصحافي قدم فرانسيس كركدجيان شرحا تفصيليا بمكونات العطر الذي صممه بنفسه، ولأنه بدأ حياته فنانا، حيث درس البيانو وفن الباليه فقد استطاع كركدجيان أن يعزف أفخم وأروع العطور على مدار سنوات عمله العديدة، ولأنه التحق بمدرسة لتعلم فن تركيب العطور أيضا فقد امتزج لديه الحس الموسيقي بعشقه للعطور أيضا.

وقد أطلق كركدجيان أول عطر له عام 1995 ومنذ ذلك الحين عزفت أنامله مجموعة من النغمات العطرية الآسرة كان آخرها العطر الموجود بين يدينا الآن، ذلك العطر الذي تقدمه دار بيضون حصريا للمجتمع الكويتي.



فما هو عطر Oud Satin Mood Extrait؟ جرأة الرفاهية

تألقي كنجمة لامعة تنير سماء الصحراء عند استخدامك لذلك المزيج الفريد والساحر لعطر العود وروح الساتانOUD SATIN EXTRAIT DE PARFUM، هذا المزيج الغني المستخلص من أفضل الزهور التركية والتونسية والتي تخرج لنا أقوى عطور العود الخشبي الداكن المغلف بتلك الروح البرية الفريدة مع لمسة دافئة رقيقة من زهور البنفسج لتبحر بك في بحور الرقي والترف والرفاهية.

فقط عطر العود وروح الساتان OUD SATIN EXTRAIT DE PARFUM يشعل بداخلك أرقى المشاعر والأحاسيس الفريدة والخاصة بالساتان والممزوجة بذلك السحر الشرقي الأخاذ والذي لم يوجد له مثيل من قبل.

عطر Oud Satin Mood Extrait الجرأة في البذخ كشهاب يضيء سماء الصحراء، يترك عطر Oud Satin Mood Extrait عبقا غنيا وساحرا.

وفي هذا العطرالجديد من «فرانسيس كركدجيان»، تعانق الورود التركية والتونسية الوفيرة من خشب العود الداكن بسحرها، قبل أن تغلف أزهار البنفسج بنعومتها.

ويبقى سر هذا العطر بصمة العطار الذي نشمها: دون أن يناقض مصدر الإلهام الأصلي للعطر، أثار انفجارا غنيا لأبرز عطوره الشهيرة، مع ضمان تناغمها التام.

وتماما كما يستحضر Oud Satin Mood Extrait سحر ورقة الساتان، يبرز هذا العطر الجديد الانعكاسات الشرقية لهذا القماش الأخاذ.

عائلة هذه الرائحة: شرقية - خشبية - مستخلصة من الزهور مع عود طبيعي من لاوس وخلاصة الورد من بلغاريا، والورود من تركيا - بنزوان من سيام - انسجام البنفسج والفانيلا، وعود ساتان موود، إكستغيه دو بارفام، رذاذ طبيعي، 70 مل، متوفر أيضا أو دو بارفام، رذاذ طبيعي، 70 مل، 200 مل عبوات 11 × 3 مل.