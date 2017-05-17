أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام مسابقة الرسم السنوية والتي أقيمت تحت رعاية البنك وأشرف على تنظيمها فندق راديسون بلو، حيث وجه البنك دعوة لكل من عملاء حسابي الأول وعملاء حساب @Tijari للشباب من الفئة العمرية من 10-18 سنة والدارسين في مختلف المدارس الخاصة في الكويت للمشاركة بالمسابقة.

وقد تمحور موضوع المسابقة هذا العام حول «تقليل المخلفات وإعادة الاستخدام والتدوير»، حيث تم اختيار أفضل 25 لوحة للفوز في المسابقة ليحصل كل فائز على جائزة نقدية قدرها 50 دينارا كويتيا.

وجاءت لوحات المتسابقين معبرة تماما عن الفكرة حيث استخدموا مواد تم الاستغناء عنها في رسم لوحات فنية حملت معاني عدة حول أهمية المحافظة على البيئة وتقليل حجم النفايات والمخلفات.

وقد تم الإعلان خلال الحفل الكبير الذي أقيم بقاعة «عبد الحسين معرفي» بفندق راديسون بلو عن الفائزين أصحاب المواهب المميزة والتي حازت لوحاتهم على أفضل التقييمات من قبل لجنة التحكيم التي قامت بتقييم اللوحات.

ومعروف أن «حسابي الأول» هو حساب توفير مصمم خصيصا للأطفال حتى 14 سنة، ويعد هذا الحساب هو الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم ومساعدتهم على ادخار الأموال في مراحلهم العمرية المبكرة.

أما حساب الشباب @Tijari فهو عبارة عن حساب توفير يتم فتحه فقط بإيداع عشرة دنانير كويتية وهو مخصص للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 حتى 24 عاما ويهدف إلى مساعدتهم في بناء مستقبلهم ومد يد العون إليهم للنجاح في تحقيق أهدافهم.