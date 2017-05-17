الأحمد: خبرتنا 10 سنوات وثقة المستهلك بمنتجاتنا سر نجاحنا

أعلنت شركة الماسة الفريدة رعايتها لمعرض الغذاء والأواني الرمضاني 2017، والذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 11 إلى 24 الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 5 و6، وسط تواجد حشد من شركات المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتنافس بعرض مجموعة وتشكيلة من الأصناف والمنتجات الغذائية الرمضانية.

وبهذا الصدد، قال محمد الأحمد نائب مدير عام الشركة: «ان المعرض هو فرصة سانحة للتعريف بمنتجات وبضائع شركتنا والتي تمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال المواد الغذائية، وتوسع نشاطها وأصبح لدينا وكلاء في دول مجلس التعاون بالسعودية والإمارات والبحرين وقطر».

وأكد الأحمد ان مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تقوم على توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والأصناف والسلع الرمضانية المختلفة منها منتجات الصوص من تايلند وصلصات من أميركا، إضافة إلى خبز التورتيلا من هولندا، الصلصات، المكرونة والباستا، وطحين البيتزا من إيطاليا، وأخيرا هناك المخللات، ومعجون الطبخ والبهارات من الهند، وكل المنتجات الغذائية التي تختص باحتياجات الأسرة الرمضانية، مشيرا إلى ان منتجاتنا المتميزة تبلغ أكثر من 100 صنف من مختلف الاصناف الغذائية، حيث حرصت الشركة بخبرتها على اقتناء وتقديم أفخر وأفضل أنواع المنتجات لتتلاءم مع مختلف الأذواق.

وأشاد الأحمد بذوق الشعب الكويتي العالي والمتميز وشغفه الشديد بالأطعمة والمأكولات سواء التقليدية او الشعبية، إضافة إلى حب التعرف وتذوق الجديد من أطباق الأطعمة والمأكولات، داعيا عملاء المؤسسة الكرام إلى ضرورة التأكد من اسم وشعار شركتنا المميز بعلامة الجودة وخلطاتنا الخاصة بنا حيث نطبق أعلى معايير الجودة التي تحقق رضا العملاء، ومشددا على حرص الشركة والمصنع على استخدام وتوفير أفضل منتج للمستهلك بالسوق الكويتي والمنطقة تلبية لاحتياجاته مع المحافظة على ثقته بجودة منتجاتنا.

ولفت الأحمد الى ان التنافس بين الشركات يقود بالتأكيد إلى تطوير أساليب المبيعات والتسويق ويحد من الاحتكار وهو ما تسبب في كون السوق الكويتي يعد الأجود والأرخص في المنطقة من حيث التنافس بين الشركات، مؤكدا ان هذه المنافسة تصب في مصلحة المستهلك بالحصول على منتج عالي الجودة وبأسعار أقل، مشددا على «أن دقة اختياراتنا للأصناف التي تحمل اسم منتجاتنا تعتمد على دراسة مكثفة لتلمس احتياجات السوق الكويتي».

واختتم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن الشركة لن تألو جهدا لتقديم أفضل الأصناف المصنعة بجودة عالية لعملائها الكرام، داعيا الجمهور الكريم إلى اغتنام الفرصة خلال فترة المعرض وزيارة جناح الشركة والتمتع بعروضنا العديدة على مختلف الأصناف.