نظم مركز سلطان مؤخرا السحب الشهري لأعضاء بطاقة المكافآت الذهبية التي تندرج تحت جملة من التقديمات المجزية للأعضاء، وقد حصل كل من العملاء التالية اسماؤهم على جوائز قيمة كالتالي:

٭ هبة عوض: 600 دينار في بطاقات هدايا مركز سلطان.

٭ لؤي الناظر: 250 دينارا في بطاقات هدايا مركز سلطان.

٭ عبدالسلام الزناتي: 150 دينارا في بطاقات هدايا مركز سلطان.

وإذ توجه بالتهنئة الى العملاء الفائزين، قال ابراهيم دمشق، مدير برنامج مركز سلطان للمكافآت: ان هذه الجوائز النوعية ليست سوى واحدة من جملة الفوائد التي يقدمها مركز سلطان لأعضاء البطاقة الذهبية، لقد حرصنا في تصميم البطاقة الذهبية على تمييز عملائنا ومكافآتهم على ولائهم مع منحهم خدمة عملاء راقية.

تجدر الاشارة الى أن مركز سلطان قد أطلق برنامج مكافآت البطاقة الذهبية في أكتوبر 2016 وهو إضافة إلى برنامج مكافآت مركز سلطان الحالي، ويتمحور حول مكافأة العملاء وتوفير تجربة تسوق فريدة من نوعها للعملاء، وبرنامج البطاقة الذهبية هو فريد من نوعه، مركز سلطان يقدم للعملاء الحصول على العديد من الفوائد، تتضمن خصومات نوعية من قبل شركاء مركز سلطان المختارين لهذا البرنامج، أولوية في تسديد قيمة المشتريات بالإضافة الى أنهم يحصلون على آخر المستجدات والعروض من مركز سلطان.

وختم ابراهيم دمشق: في مركز سلطان، نلتزم تزويد عملائنا بتجربة تسوق مميزة لتلبي احتياجاتهم الى الخدمات الراقية وتلقى رضاهم، مشيرا الى ان العملاء من أعضاء البطاقة الذهبية سيستفيدون من جوائز لم يسبق لها مثيل مصممة خصوصا لهم.