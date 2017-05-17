أعلن بنك الخليج اليوم عن إطلاق الحملة الثالثة للمكافآت الفورية على أجهزة الصراف الآلي بالتعاون مع «بيتزا هت» والتي تستمر حتى 30 يونيو 2017.

ويعتبر بنك الخليج البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقدم قسائم مرفقة بإيصالات أجهزة الصراف الآلي والتي توفر عروضا خاصة، وذلك لجميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الخليج في جميع أنحاء الكويت.

وخلال شهري مايو ويونيو، سيحصل جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي، على قسائم مرفقة بالإيصالات توفر لهم بيتزا متوسطة الحجم مجانا مع شراء أي بيتزا كبيرة من «بيتزا هت». وسترفق هذه القسائم على الجزء الامامي من إيصالات الصراف الآلي مما سيتيح للعملاء وعائلاتهم الاستمتاع بغداء أو عشاء شهي، وما عليهم إلا إبراز القسائم عند وصولهم الى مطاعم «بيتزا هت».

ويسمح هذا العرض الحصري على أجهزة بنك الخليج للصراف الآلي، بالاستفادة من قرب المسافة بين مطاعم «بيتزا هت» وأجهزة الصراف الآلي، اذ مع كل معاملة سحب من الجهاز، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بالعرض المذكور على مدى شهرين.

ويلتزم بنك الخليج بتقديم أفضل الخدمات والعروض الأكثر ابتكارا لجميع عملائه، وهذه الحملة ليست إلا دليل على جهود البنك المستمرة.