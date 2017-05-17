ترعى الشيخة هنوف بدر المحمد المعرض الرمضاني السنوي الذي تستضيفه رابطة الاجتماعيين في العديلية دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بدءا من اليوم ويستمر 6 أيام باستقبال الزوار.



وقالت منسق عضو رابطة الاجتماعيين فاطمة الخليفة: إن الغاية من تنظيم هذا المعرض هي دعم وتشجيع ومساعدة الحرفيين الكويتيين من الهواة والمبتدئين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإتاحة الفرصة لهم لإبراز وعرض ما تنتجه أيديهم من منتجات حرفية متنوعة تهم المرأة والأسرة بجميع أفرادها من أزياء تراثية وأطباق وحلويات شعبية إضافة الى الإكسسوارات المنزلية.

ودعت الخليفة المهتمين الى زيارة المعرض والاطلاع على مايقدمه في اجنحته المتعددة من منتجات وسلع تهم جميع افراد الاسرة ، وذلك تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والشباب.