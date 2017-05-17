أطلقت جمعية العون المباشر حملتها الرمضانية لعام ٢٠١٧ تحت شعار «عون لهم»، حيث تقوم الحملة على

3 محاور أساسية تتضمن المسار التعليمي والمسار التنموي والمسار الخيري الإنساني المباشر. في المسار التعليمي أطلقت الجمعية مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من جامعة الأمة الذي يهدف إلى دعم التعليم القيمي المتميز في المنطقة، وتزويد المجتمع بكوادر قيادية علمية. وتم في المرحلة الأولى من الجامعة افتتاح المبنى الجديد للجامعة عام ٢٠١٤، ثم انتقلت جمعية العون المباشر إلى تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى ٤ ملايين دينار وتغطي مساحة تزيد على٢٠ ألف متر مربع، وتنتهي في ٢٠١٨ بإذن الله. وتشمل المرحلة الثانية بناء العديد من المرافق من قاعات للمحاضرات وصالات عرض وجناح احتفالات ونوافير مياه وملاعب رياضية ومساكن هيئة التدريس وقسم الطاقة الشمسية لإنارة الممرات في الجامعة.

ويتضمن المسار التنموي في مشروع القروض الحسنة الذي يهدف إلى تمكين المرأة ودعم دورها في الأسرة والمجتمع ورفع المستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للنساء والحد من الفقر والبطالة وتشجيع روح التكامل والتضامن بين أفراد المجتمع، وهو مشروع اقتصادي اجتماعي تنموي يعتمد على مبدأ التمويل المتناهي الصغر ويقدم خدمات الإقراض للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية لتمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ويرسخ المشروع ثقافة العمل التي تؤثر بشكل إيجابي على المستوى الصحي والتعليمي لأفراد الأسرة من خلال وجود دخل ثابت لهم، ويمنح المشروع قروضا جماعية لـ (٣– ٥) نساء للمشاريع الخدمية والتجارية والصناعية الصغيرة.

ويتمثل المسار الخيري المباشر في جمع التبرعات لمشروع إفطار صائم ويعتبر من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية في الدول الأفريقية الفقيرة، حيث بدأ تنفيذ المشروع في جمعية العون المباشر منذ عام ١٩٨٢م، وينفذ المشروع حاليا ما يقارب ٣ ملايين وجبة إفطار خلال شهر رمضان.

وتستخدم الجمعية في هذه الحملة مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية مثل المطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمواقع التواصل الإلكتروني، وتقوم باستقبال استفسارات المتبرعين وفاعلي الخير هاتفيا على رقم ١٨٦٦٨٨٨أو بشكل مباشر في فروعها الخمسة المنتشرة في الكويت بمناطق حولي والروضة وخيطان والجهراء والفحيحيل.