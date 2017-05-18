شومان: 150 عاماً من الريادة العالمية ونفخر بمنتجاتنا على الموائد الرمضانية

تشارك شركة «نستله الكويت» كراع لمعرض الغذاء والأواني الرمضاني الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 11 الى 24 مايو 2017 على أرض المعارض الدولية بمشرف صالة (5، 6) وسط مشاركة حشد من شركات قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية. وفي هذا الصدد، قال مدير عام شركة «نستله الكويت» كريم شومان إن مشاركتنا هذه تأتي ضمن هذا الحدث المميز استعدادا للشهر الفضيل، حيث يتيح المعرض للمستهلك فرصة الاطلاع على كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية والتسوق تحت سقف واحد.

وأكد شومان ان الهدف من مشاركتنا هو إبراز منتجاتنا باستعراض جودة الأصناف المقدمة للمستهلك الكريم، والتي تتطابق مع سياسة الشركة المتمثلة في الالتزام بالجودة العالية، مشاركة منا لسيدة البيت الخليجي في المطبخ الرمضاني بمنتجاتنا الصحية وسريعة التحضير والتي تزين فيها طاولة الإفطار.

وأضاف شومان ان تاريخ شركة نستله العالمية العريق يمتد لـ 150 سنة وتتوافر منتجاتها في 189 دولة في العالم، لافتا الى ان تواجد شركة «نستله الكويت» يعود الى 25 عاما، مع العلم أن منتجات نستله متوافرة في أسواق الكويت منذ زمن طويل.

وأكد شومان أن الشركة تفخر بمنتجاتها العالية الجودة وأصنافها المتنوعة المنتشرة في الأسواق مما ساعدها على كسب ثقة المستهلك، مشيرا الى ان «نستله» لديها مشاركات في معارض دولية عديدة، ولكننا في «نستله الكويت» نسعى الى تعزيز جهود مشاركاتنا في مثل هذه المعارض والتوسع فيها محليا بحيث تصبح تجربة رائدة أكثر غنى وأقوى تنوعا.

وأفاد شومان بأن المشاركة في مثل هذا المعارض تمكننا من عرض سلسلة منتجاتنا المعروفة والتعريف بما تطرحه من جديدها في السوق الكويتية وغيرها من الأسواق وذلك في إطار خطط التوسع والنمو المستقبلية التي تسعى إليها الشركة دوما.

وعن استعدادات الشركة لتنشيط المبيعات في رمضان قال شومان: لدينا عروض مخصصة للمستهلكين للشهر الفضيل بما يؤمن لهم موائد إفطار وسحور صحية وشهية من ماجي ونيدو والحلويات ورقائق الفطور وغيرها.

وأضاف شومان: «إن نجاح الشركة مدعوم بالتزامها الراسخ بتقديم خدمة أفضل لعملائنا الكرام من مستهلكي مواطني الكويت والمقيمين بها، لافتا الى ان هناك منافسة دائمة وهذا يؤمن للمستهلك خيارات عديدة من شركات مختلفة، حيث نركز في شركة نستله على تقديم منتجات لذيذة وصحية أكثر للمستهلكين، وخدمات تساهم جميعها في تحسين جودة حياتهم وتوفير مستقبل صحي أكثر.

وشدد شومان على أن الشركة تقوم بتوزيع منتجات معتمدة دوليا، فجميع معامل نستله تصنع منتجاتنا وفقا لمعايير ضبط الجودة العالية والصارمة، وحائزة شهادات صحية في جودة المنتج ومطابقة لأعلى معايير السلامة الغذائية والشروط الصحية، وذلك من أجل ضمان سلامة صحة المستهلك، لذا فإن سلامة وجودة منتجاتنا مر في غاية الأهمية للشركة وغير قابل للتفاوض.

واختتم شومان تصريحه بالتأكيد على ان الشركة لن تألو جهدا في تقديم أفضل الأصناف المصنعة بجودة عالية لعملائها الكرام، داعيا الجمهور الكريم إلى اغتنام هذه الفرصة خلال فترة المعرض وزيارة جناح الشركة والتمتع بعروضنا العديدة على مختلف الأصناف.