أطلقت روائع جنيف للساعات مسابقة شيقة ومتميزة على الهواء مباشرة مع الإعلامي أسامة فودة ليوم الخميس الموافق11 مايو، والتي بدأت بكلمة ترحيبية من الإعلامي أسامة فودة للمدير التنفيذي لشركة روائع جنيف للساعات ياسر صابوني.

من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة ياسر صابوني في كلمة له: بداية نشكركم على الترحيب الرائع وأهلا بكم في فرعنا «جنيف جاليري» الموجود في مجمع بوليفارد مول - السالمية - ولا شك أننا نعتز بالتغطية الإذاعية على نبض الكويت معنا في كل المناسبات والاحتفالات والعروض والمسابقات الشيقة عبر الإذاعة ليبقى المستمع على نبض الكويت على تواصل دائم معنا وعلى اطلاع بأحدث التصاميم في عالم الموضة ومن أرقى الماركات العالمية وبكل العروض والخصومات التي تحرص روائع جنيف على استمراريتها في كل حين ليبقى عملاؤها عنوانا للتميز والأناقة، ولذلك فقد قدمت شركة روائع جنيف للساعات مسابقة لزبائنها الكرام عبارة عن 40 سؤالا تتكون من معلومات مختلفة حول شركة روائع جنيف للساعات، وحرصت على توزيع هدايا قيمة على الرابحين متضمنة أقلاما وساعات قيمة ومحافظ من الماركات العالمية المعروفة والشهيرة، وكانت الجائزة الأولى iPhone 6.

وترحب بكم روائع جنيف للساعات لزيارة فرعها الجديد الكائن في البوليفارد. وكما عودتنا روائع جنيف للساعات على كل ما هو جديد في عالم المجوهرات والساعات وتخطو خطوات ثابتة في تقدم دائم ومستمر ومن نجاح إلى نجاح آخر، تستقبل شركة روائع جنيف للساعات زبائنها الكرام بمعرضها الفخم الجديد الكائن في البوليفارد.

وتعتبر شركة روائع جنيف للساعات واحدة من الشركات الرائدة في مجال الساعات الموجودة في الكويت السوق المحلية منذ عام 1969 مع وجود مجموعة من صالات العرض الحصرية الخاصة التي تغطي المناطق التجارية الأكثر أهمية بالكويت.

روائع جنيف للساعات تقدم لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرحها لأول مرة في الكويت وحصريا في معرضها الجديد الذي يعد اكبر معرض من معارضها العشرين المنتشرة في جميع أرجاء الكويت.

دعونا نستفيض في الشرح قليلا عن ديكور الملكي لمعرضها الجديد الذي يتميز بتصميم داخلي يسلب الألباب والعقول، ريثما تخطو خطوتك الأولى داخل المعرض الفخم، سيتملكك شعور غامر بالرفاهية والرقي لشدة إتقان الديكور الفخم والمميز الذي يحتوي على أشكال مزخرفة براقة، حيث إن التصميم يتلألأ كصرح ملكي مترف، وأيضا كتحفة فنية تتوج بالأناقة والفخامة في الوقت ذاته. وكما عودتنا روائع جنيف للساعات بأنها تتميز بالإبداع المنفرد بأفكار خلاقة مغردة خارج السرب، يألف كل محروف بتصاميم جريئة تفوق التوقعات، بلمسات من الذوق الراقي الأنيق، لتنفرد بمفهومها الخاص عن التصميم الداخلي للمعرض، باعتبار أن كل مشروع تبدأه هو قطعة قماش قابلة للتشكيل والإضافة، بالغة المرونة، مما يمكنها من دمج التفاصيل الدقيقة بلمسات مرهفة لحياكة التحفة المثلى بأجود المواد الخام.

والمعرض الجديد الكائن في البوليفارد يتألق بتصميم فريد ينبع من رقي الذوق العالي الذي تتميز به شركة روائع جنيف للساعات على الإطلاق ومزخرف بلمسة من الفخامة باستخدام ألواح معدنية مشغولة ومذهبة، ليتناسب مع رقي أذواق الزبائن، وكما يتميز التصميم بالشفافية العالية والألوان الراقية لإبراز المعروضات بوضوح وبشكل جذاب لافت للنظر من الوهلة الأولى.

الجدير بالذكر أن ديكور المعرض البوليفارد يتميز بالفخامة والرقي في الشكل وأسلوب العرض حيث ان لكل ماركة قسما خاصا تغلب عليه روح الماركة ويعكس ذوقها. وما يساعد العملاء في العثور على ما يرغبون في اقتنائه من ماركات الساعات العالمية

وتود شركة روائع جنيف للساعات توجيه دعوة خاصة لزبائنها الكرام لزيارة فرعها في «جنيف جاليري» - «بوليفارد مول» والتعرف عن قرب على أحدث وأجمل تشكيلة ساعات رجالية ونسائية من أرقى الماركات العالمية، إضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة والهدايا الخاصة المقدمة من روائع جنيف للساعات حصريا لدى فرع «جنيف جاليري» – «بوليفارد مول».