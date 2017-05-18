بتصميمه الكلاسيكي الفريد والرائع المستوحى من قصر الحمراء في إسبانيا وبحلته الجديدة والمميزة، يعود إليكم مطعم «الحمراء» العريق في مجمع الأفنيوز لتقضوا فيه أمتع الأوقات وتتذوقوا أشهى الأطباق المتنوعة والتي سترضي أصحاب الذوق الرفيع.

ويستقبل «الحمراء» ضيوفه ورواده من أهل الكويت والمقيمين الذين يعشقون كل عصري وأصيل، ليقدم لهم كل ما لذ وطاب من أشهى المأكولات التي يتم إعدادها على أيدي أمهر الطهاة الذين يبدعون بالأداء وينفردون بالجودة المعروفة بأنها الأفضل بإجماع الذواقة ومحبي الطعام الشهي، حيث يمكنكم الاستمتاع بتجربة رائعة من خلال ما يعده ويحضره فريق العمل أمامكم من مأكولات متنوعة بطريقة فنية، وذلك بعد التجديد الأخير للمطعم لتكونوا قريبين مما تشتهون.

فإلى جانب مطاعم فندق شيراتون الكويت في مجمع الأفنيوز غراند أفنيو، يطل عليكم مطعم الحمراء بتشكيلة طعامه المتنوعة والمغرية التي أعدت على أيدي أمهر الطهاة لتلبي جميع الرغبات، مع قوائم طعام خاصة للمناسبات استغرقت وقتا لتحضيرها والإجماع على جودتها في كل شيء من حيث الطعم والنكهة والمواد الطازجة المستخدمة في إعدادها. وتلبية لرغبات رواد «الحمراء» فقد قام كبير طهاة فندق شيراتون الكويت الشيف فرانك وفريق العمل بتحضير قوائم طعام غنية، عالمية ومحلية تناسب جميع الأذواق وتمنحكم فرصة تناول وجبات متنوعة وشهية، مع حرية الاختيار من بين الأصناف الكثيرة التي تقدم بطريقة أخاذة.

ويفخر مطعم الحمراء بتشكيلته من الأطباق الشرقية والكويتية كمجبوس الدجاج، والأراسيا، والملوخية، وغيرها.

ولارتباط «الحمراء» بإسبانيا فقد حضرت فنون المطبخ الإسباني ومأكولات حوض البحر الأبيض المتوسط، كالروزاريو، والبانديرياس، والقريدس، وسبانخ تورتا للوني والكثير غيرها، إضافة إلى أنواع متعددة من الحلويات اللذيذة والآيس كريم التي تقدم برونق خاص والمنتقاة بعناية فائقة لتضفي على التجربة مزيدا من الفخامة، ولتبقى زيارة «الحمراء» من الذكريات الرائعة في كل شيء.

ويقدم مطعم الحمراء لدى «الأفنيوز» مأكولاته الشهية بدءا من وجبة الإفطار الساعة 9:30 صباحا والتي تستمر حتى 12:00 ظهرا، فيقدم أطيب الأطباق لبداية نهار حيوي كالمناقيش وخبز الصاج والعصائر الطازجة وغيرها والتي تحضر أمام الزوار.

ويبدأ الغذاء من الساعة 12:30 ظهرا، بأطباق حسب طلبكم ومن اختياركم، وكذلك العشاء الذي يستمر حتى الساعة 11:00 مساء ويمتد حتى 11:30 مساء في عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى قوائم طعام مميزة وخاصة يتم إعدادها لمناسباتكم العائلية وللأصدقاء والصديقات لتبقى في الذاكرة بما تحمله من متعة وجودة.

ويتميز مطعم الحمراء لدى الأفنيوز بموقعه المميز في «غراند أفنيو» مما يجعل منه محطة مفضلة لرواد الأفنيوز الباحثين عن تناول أطباقهم المفضلة بطابع خاص.

وإلى جانب مطعم «الحمراء» تقدم مطاعم فندق شيراتون الكويت لدى مجمع الأفنيوز- غراند أفنيو، تجربة استثنائية متنوعة من أفخر المطاعم، حيث يستقبلكم مطعم الطربوش اللبناني، ومطعم بخاري الهندي، وشهريار الإيراني، والمقهى الإنجليزي في أجواء فاخرة من الساعة 11:30 صباحا حتى 11:30 مساء.

.. وتبقى مطاعم شيراتون رمزا للجودة ومتعة الذوق والضيافة العريقة.