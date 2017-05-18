أطلق مجمع «المهلب مول» مهرجان التسوق الضخم الذي سيمتد من مايو إلى سبتمبر، ويتخلل هذا الحدث الفريد من نوعه عدد كبير من العروض والاحتفالات والجوائز، لمنح رواد المهلب مول فرصة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفوز بجوائز قيمة، فضلا عن توفير تجربة تسوق ممتعة وغير مسبوقة.

بدأ المهرجان في 11 الجاري وسط أجواء احتفالية وعائلية مميزة، ويوفر للزوار فرصة واحدة، مقابل كل 10 دنانير ينفقونها خلال المهرجان، للدخول في السحب الذي سيقام مرتين. كما يقدم فرصا للفوز بسيارات «جيب رينجايد»، و3 دراجات «فيسبا»، و15 تذكرة طيران وأحدث هواتف الآيفون وغيرها الكثير.

وتم تصميم مهرجان المهلب مول ليضمن استفادة العملاء والزوار من أفضل الجوائز، وللمساهمة في إسعاد أفراد المجتمع لدى زيارتهم وقضاء أوقات مميزة وسعيدة برفقة العائلة والأصدقاء، ويعكس هذا التصميم رؤية «المهلب مول» التي تركز على تعزيز ثقافة الضيافة في الكويت من خلال إقامة مثل هذه الاحتفالات الناجحة التي توفر تجارب لا تنسى للعملاء والزوار، على حد السواء.

سيقام السحب الأول يوم 22 يونيو المقبل، ويليه السحب الأخير يوم 7 سبتمبر المقبل، ويدعو مجمع «المهلب مول» الجميع للمشاركة في المهرجان والمشاركة في المسابقات والسحوبات للفوز بالعديد من الجوائز القيمة وغير المسبوقة.

ويحتل مجمع «المهلب مول» موقعا مميزا في قلب مدينة حولي، ويمتاز بتصميمه على شكل سفينة تاريخية، إضافة إلى تصميمه الداخلي الذي يوفر بيئة جاذبة لرواده، ويتألف المجمع من 5 أدوار تضم المحلات والعلامات التجارية وعددا من المطاعم المشهورة والمرافق الترفيهية، ما يجعله وجهة تستقطب المتسوقين من جميع أنحاء الكويت.