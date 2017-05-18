احتفل مستشفى رويال حياة كعادته بإنجازات وتفاني الطاقم التمريضي في اليوم العالمي للممرضين والممرضات ١٦ مايو ٢٠١٧ في قاعة الجوري. وقد حرص مستشفى رويال حياة ممثلا بدائرة التمريض، الكادر التمريضي بهذه المناسبة على إحياء حفل ضم فعاليات من الطاقم التمريضي والطبي بالإضافة إلى إدارة المستشفى والعاملين بها.

تخلل الاحتفال كلمة ترحيبية من مدير دائرة التمريض، خالد باشا، شكر بها الكادر التمريضي على تفانيهم بالعمل وتقديره لجهودهم المستمرة في رفع كفاءة الرعاية التمريضية بالمستشفى. كذلك قام كادر من التمريض بذكر الانجازات في دائرة التمريض وتوزيع الجوائز على الممرضات والممرضين المتفانين في العمل كما شكر رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى، د.أبو بكر المرضى، الممرضين والممرضات في يومهم هذا وعبر عن تقديره للدور الذي يقومون به من تسهيل عمل الأطباء وتقديم الدعم لهم، وتوفير الرعاية المتميزة التي تتطلب الكثير من الصبر والالتزام والتفاني في سبيل المرضى وعملية علاجهم. وأضاف د.أبو بكر المرضي أن دور الطاقم التمريضي يشكل ركنا أساسيا في القطاع الصحي.

وفي السياق نفسه، عبر القائمون على الحفل عن فخرهم بدور الطاقم التمريضي في مستشفى رويال حياة الذي يظهر دائما استعداده لمواجهة تحديات العمل اليومية بابتسامة مميزة وخبرة عالية ورعاية استثنائية في كافة أقسام المستشفى بهدف الحفاظ على موقع متميز وتقدير منهم لثقة المرضى وعائلاتهم.