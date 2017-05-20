اعلنت «نيولوك» عن موديلات جديدة تناسب رمضان 2017، وهي عبارة عن قطع مخيطة خصيصا للبس اليومي وفساتين ماكسي ترتدى خلال الليالي الرمضانية.

وتتمتع القطع النهارية بقصات دقيقة عبارة عن خطوط مستقيمة وأقمشة مائعة تعطي انتعاشا للشكل.

اختيار جامبسوت بقصة متطورة مستعملة ألوان الوردي الفاتح أو الرمادي الغامض.

وتشمل التفاصيل الرئيسية لهذا الموسم الطيات الأمامية والربطة على مستوى الحزام. يمكنك اكتشاف الموضة عن طريق مزج ما بين البنطلون القصير مع توب ذي طباعات زهرية.

استكمل اللوك بحقيبة كلاتش وحذاء مفتوح ذي كعب قصير.

بالنسبة للباس المثالي لكل من النهار والليل، قم بتحديث اللباس المفضل لديك مع كيمونو البوهيمي في طباعة الأزهار المستوحى من التسعينيات.

يمكنك إضافة اكسسوارات لهذا اللوك باستعمال عقد ضيق متعدد الطبقات وزوج من كعب بالدانتيل مفتوح من الأمام.

ولحضور حدث قبل غروب الشمس احرصي على اختيار ماكسي طويل مع أكمام طويلة في ظلال ناعمة من اللون الأخضر

. الطباعات المميزة لإظهار أنوثتك مع فساتين ماكسي طويلة الأكمام هي وعد لتكون خزانة ملابسك تشمل القطع الأساسية لهذا الموسم.

وتعد المعادن اللامعة والتفاصيل المصنوعة من الأسفل أسهل طريقة لتبريز الأناقة لهذا العيد، وللمزيد من الاسترخاء والفخامة، جرب فستان الماكسي الفضي مع الاكسسوارات المنمقة أو جامبسوت الكولوت المتكون من طبقة من الدانتيل.

سيكون هذا اللوك متناسبا مع كعب مدبب، أقراط دائرية ضخمة وحقيبة يدوية صغيرة لإكمال اللوك.

وتتوافر تشكيلة أزياء موسم ربيع صيف عام 2017 الجديدة في كل متاجر «نيولوك» في الكويت، في: «الأفنيوز» و«مجمع البيرق»، و«السلام مول» و«مجمع بروميناد».