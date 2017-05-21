حرصت روائع جنيف للساعات على ان تقدم كل ما هو جديد في عالم الموضة والساعات لتقدم أفخم التصاميم من المجوهرات الخلابة والفخمة والساعات من الماركة الشهيرة Van Der Bauwede بسبب أشكالها الغامضة والعجيبة والألوان البراقة التي لا تقاومها المرأة والتي تبرز كاريزما خاصة بالعلامة التجارية التي تسحركم بغموضها ورموزها العميقة.

إليك سيدتي الباحثة عن التميز والفخامة إن أردت أن تسطعي كأسطورة لم يسبق لها مثيل بين أقرانك، أو أن تسعدي قلبا غاليا بهدية راقية، فما عليك إلا الاطلاع على التشكيلة الرائعة والفريدة من ساعات Van Der Bauwede، التي تحتضنها حصريا شركة روائع جنيف للساعات.

وتروي Van der Bauwede قصة من المخاطرة والاستكشافات المثيرة التي أثمرت ساعات ذات جودة عالية وحرفية متقنة.

عند ارتدائك ساعات Van Der Bauwede ستتوجي على عرشا من الأناقة حيث الإبهار في صناعة والإتقان اللذان يأخذان حيزا كبيرا في صناعة ساعات Van Der Bauwede اشتهر فريق van der Bauwede بالتعاون والتحدي المستمر على اظهار الجرأة والالتزام في اي عمل له، وتقديم كل ما هو جديد ومميز، وبالتعاون مع شركة روائع جنيف للساعات يقدمان لنا تحفا فنية من الساعات الفاخرة، التي عبرت القارات بنسمات فرنسية أخاذة لتنثر عبيرها في بلاد الشرق منبع الأناقة والرقي.

منذ إنشائها في عام 1890، كان اسم Van Der Bauwede مرادفا الترف وبداية احترفت صناعة المجوهرات وبيعها للمناسبات الخاصة ولكن بعد فترة من الوقت، أصبحت العلامة التجارية اشهر من نار على علم في ميدان التخصص في صناعة المجوهرات والألماس، وعلى الرغم من احتفاظها بالقيم التقليدية لتاريخها استطاعت Van Der Bauwede أن تواكب العصرية بل وتتصدر المقدمة بابتكارات جريئة ليس لها مثيل من الساعات والمجوهرات التي زعزعت سوق المجوهرات والساعات التقليدية في ذاك الحين، تصحبنا Van Der Bauwede برحلة حول العالم من الفخامة الفرنسية وبمعايير الصناعة سويسرية للجودة.

واستطاع «Maxence Van Der» أن يصنع بصمة خاصة وملحوظة في قلوب النساء المرهفة بحب التألق، باتخاذه أسلوبا فرديا، فقد استطاع ادخال الهندسة لصناعة الساعات اللافتة من دوائر هندسية إلى خطوط مستقيمة مميزة عن غيره، النمط الذي سار عليه هو الكلاسيكي المطلي بالتطور وقد اثبت ان لديه علاقة ذات جودة عاليه مع الأناقة الخالدة والتألق المعاصر.

وهذا هو بالضبط ما كان وراء Van Der Bauwede الحيوية والإبداعات بمقياس الزمن والمجوهرات وإصراره على النجاح بأسلوب البساطة والحس الفرنسي، حيث استطاع أن يجمع مجموعة مثيرة للإعجاب من التطور المعاصر للساعات والمجوهرات.

وتحكي Van Der Bauwede تاريخا مخمليا يسحر العالم بأرقى التصاميم الرقيقة التي تتميز بمزجها بين التراث والحداثة لتأخذك في رحلة إلى عالم من الفخامة حيث الإبداع والإثارة التي لا تقاوم.

حيث يتكون شعار الماركة LOGO من 3 عناصر قوية ومتميزة، حيث العنصر الرئيسي هو الأسد وهو رمز للقوة والعنصر الثاني وهو حورية البحر التي تثير البحر بجمالها والعنصر الثالث والأخير هو مدينة البروج وهي على شكل مثلث رمز الألماس وشعار الأبدية وفي نفس ذات الوقت تشير الأضلاع الثلاثة للمثلث إلى الماضي والحاضر والمستقبل لتعبر عن مزج التقاليد والتراث بالحداثة.

VAN DER BAUWEDE تشكيلة جديدة تكشف عن علاقة التناغم الأسطوري بين الطبيعة الخلابة والذوق الفرنسي المرهف، مجموعة زاهية تتألف من 10 ألوان مختلفة لإطلالة منعشة تتلاءم مع جميع مناسباتك، المجموعة الكاملة من ساعة وسوار وخاتم VAN DER BAUWEDE تمنحك متعة الانسجام مع الطبيعة الأم والظهور بحلة أنيقة مبهجة.

ساعات VAN DER BAUWEDE مصنوعة من أفضل الجلود الطبيعية، وتتوافر بعدة ألوان لتمنحك عدة خيارات تناسب جميع مناسباتك، منها الأبيض لون النقاء لترتديها مع إطلالاتك اليومية والأحمر الداكن الذي يخلق مزيجا فاتنا مع لون بشرتك، ومزخرفة بأوراق اللبلاب باللون الذهبي لتمنحك مظهرا عصريا راقيا.

فإذا كنت عزيزتي ممن يحببن اقتناء كل ما هو غال وثمين يمكن زيارة أفرع روائع جنيف للساعات وخاصة فرع أجيال مول.