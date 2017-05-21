أقامت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات وقطع غيار نيسان في الكويت، بالتعاون مع كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، معرض في سبيل إظهار أهمية استخدام قطع الغيار الأصلية، والتنبيه من مخاطر قطع الغيار المقلدة وذلك خلال برنامج كيدزانيا للتوعية بالسلامة المرورية، وبدأ المعرض من يوم 16 مايو 2017.

وأشارت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، إلى أن عددا من الحوادث التي تسببها تلك القطع لا تشمل الهيكل الخارجي للسيارة فقط، بل تمتد إلى تجهيزات السلامة الأساسية داخلها مثل البريك، والفلاتر والوسائد الهوائية التي تحمي السائقين والركاب.

وتمتلك «نيسان البابطين» أكبر شبكة خدمة ما بعد البيع من مراكز خدمة وصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار في الكويت وتتمثل في 9 مراكز خدمة وصيانة و14 منفذ بيع قطع الغيار، ما يضعها في المركز الأول على هذا الصعيد.