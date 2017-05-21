عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم سايبروس القبرصية خالد فهد النومس ان الشركة هي الموزع الحصري الوحيد في الكويت لوكالة «بابا فاليبول الآيس كريم الطبيعي».

وأضاف النومس في تصريح لـ «الأنباء» ان مطعم الشركة كائن في مجمع العربية في منطقة العقيلة، كاشفا عن استراتيجية الشركة للتوسع مستقبلا من خلال افتتاح فرعها الثاني في مشروع التوسعة الرابعة في الأفنيوز.

وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع خارج الكويت وتحديدا في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ان منتجات الشركة صديقة للبيئة والطبيعة، مبينا أن ايس كريم الشركة لا يحتوي على مواد حافظة او صناعية بل هو آيس كريم طبيعي 100%.

وقال ان «سايبروس» لديها منتجات خالية من الدهون «فات فري» ومنتجات تحتوي على دهون مخفضة «اللوفات» واللاكتوز المناسب للمرضى الذين يعانون من الحساسية، وكذلك للتخسيس «الدايت»، بالاضافة الى المنتجات العادية التي تناسب العملاء الطبيعيين، وكذلك منتجات تناسب الاطفال.

وأشار الى أن ايس كريم الشركة يتميز بانه مستخلص من نبتة الاستيفيا التي تتميز باحتوائها على سكر الاستيفيا الطبيعي، كما تتميز الشركة بأن لديها منتجات فاخرة من الشيكولاته البلجيكية، وتتميز أيضا بتقديم خدمات تنال اعجاب زبائنها.

وقال ان ما يميز الشركة كذلك تقديمها لعملائها الفطيرة القبرصية بالجبن التي يتم اعدادها في قبرص، وفترة صلاحيتها من سنة الى سنة ونصف السنة ويتم تسخينها في الكويت تحت درجة حرارة خاصة.

ولفت الى أن الشركة حريصة على جودة منتجاتها بأسعار تناسب الجميع.

وقال: ان هناك اقبالا على منتجات الشركة، وإن سكان الكويت يفضلون المنتجات الطبيعية.

أعياد الميلاد

من جانبه، قال المدير العام لشركة مطاعم سايبروس القبرصية، شريف فكري: ان منتجات الشركة تتناسب مع مختلف الأعمار سواء الكبار أو الصغار في السن «الاطفال».

واشار الى ان الشركة لديهــا مكـان يتمـيــز بالهدوء وبألوان جميلة ويحتوي على مساحة كبيرة تصلح للاجتماعات أو أعياد الميلاد.

وأضاف أن ايس كريم الشركة يحتوي 6 أنواع من فيتامينات السعادة وحصد الجائزة الأولى في اوروبا.