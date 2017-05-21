يستعد مطعم ميس الغانم سفري لاستقبال الشهر الفضيل بقائمة رمضانية جديدة تتوافر فيها تشكيلة متنوعة من الاختيارات الجديدة لزبائنه.

تحتوي القائمة الجديدة على بوكس إفطار رمضان وكومبو رمضان العائلي بالإضافة إلى أصناف حلويات رمضانية جديدة، حيث يتيح ميس الغانم سفري للزبائن اختيار طبق الإفطار اليومي من القائمة اليومية أو اختيار طبقهم الرئيسي المفضل من القائمة وعند تحويلها إلى بوكس إفطار تتم إضافة اختيارات شهية من المقبلات والسلطات بالإضافة إلى التحلاية والفاكهة والمشروب الرمضاني المفضل.

أما عرض كومبو رمضان العائلي فيحتوي على 4 أصناف من شوربة الدجاج أو العدس وتشكيلة من المقبلات اللبنانية الرائعة والمعدة خصيصا في مطبخ ميس الغانم سفري، حيث الجودة والاتقان في تحضير وإعداد المازات الشهية والصحية بنفس الوقت كالحمص والمتبل والمعجنات المشكلة، بالإضافة إلى تشكيلة من السلطات الطازجة كسلطة الفتوش الغنية وسلطة الجرجير الطازجة، كذلك تحتوي الوجبة على مشويات اللحم والدجاج، حيث يقدم 8 أسياخ كباب و4 أسياخ شيش طاووق مع 1 عرايس اللحم الشهية وكذلك يقدم هذا العرض للزبون اختيارات من الإضافات سواء كبدة الدجاج المقلية أو جوانح الدجاج المقلية بالإضافة إلى اختيارك من البطاطا المقلية أو الأرز البسمتي بالزعفران، يقدم مع هذه الوجبة حلويات رمضانية مشكلة مع التمر ومشروبات رمضان سواء قمر الدين أو لبن.

ميس الغانم الحائز على عدة جوائز تقديرية، يمنح الذواقة تجربة جديدة وفريدة بحيث يتشارك الأهل والأصدقاء متعة تذوق أشهى وأطيب الأطباق المتنوعة بأسعار استثنائية في أي مكان وفي أي وقت تحت شعار «أقرب وأطيب.. أينما كنت».

للاستمتاع بهذا العرض أينما كنت أو للاستفسار ما عليك سوى الاتصال على الخط الساخن أو عن طريق موقع طلبات الإلكتروني وسيقوم ميس الغانم سفري بتوصيله إليك أو يمكنكم الحضور لاستلامه شخصيا من أقرب فرع لك في بنيد القار - السالمية - الشويخ - الفنطاس أو من أحدث فروعنا في حولي بجانب نادي القادسية الرياضي، متمنين لكم صياما مقبولا، وكل عام وأنتم بخير.