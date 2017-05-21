يحتفي فندق «مارينا الكويت» بقدوم شهر رمضان المبارك متقدما للزوار وعائلاتهم بأطيب التبريكات والأمنيات بهذه المناسبة الكريمة، ويرحب بهم مع تشكيلة واسعة من الأطباق الرمضانية الشهية على وجبتي الإفطار والغبقة خلال الشهر الفضيل.

وتضم الأطباق الرمضانية خيارات متنوعة من الأطباق العربية والعالمية تجعل من الفندق مقصدا مثاليا للعائلات والأصدقاء الراغبين بقضاء أوقات رائعة معا والاستمتاع بتناول وجبتي الإفطار والغبقة، ضمن أجواء رمضانية تقليدية وذات طابع شرقي أصيل في مطاعم الفندق.

ومن بين مجموعة المطاعم الفاخرة التي توفر خيارات عديدة للإفطار، يقدم «Atlantis» بوفيه إفطار فاخر يشمل أطباقا عربية وعالمية وتشكيلة متنوعة من الحلويات.

أما مطعم «Six Palms» فيقدم تشكيلة لذيذة من الأطباق في بوفيه السحور والغبقة بخيمة «قمر المارينا»، لتكون بذلك الخيار المفضل لتناول الطعام ضمن أجواء الشهر الفضيل المميزة.



وتم تجهيز الخيمة بشكل كامل لاستضافة المجموعات والشركات بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ضيف في نفس الوقت، بما يجعلها الوجهة المثالية لتناول الطعام خلال الشهر المبارك.



وترعى الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم خيمة «قمر المارينا» طوال رمضان.

وبالنسبة للمجموعات الأكبر من الأفراد الراغبين بتجربة إفطار فريدة وتنظيم فعاليات ومناسبات للشركات، يقدم «مسرح وصالة سلوى صباح الأحمد» مكانا مثاليا لذلك.

ويحضر فريق من أمهر الطهاة في الفندق تشكيلة من أشهى الأطباق ترضي جميع الأذواق.



وتقدم البوفيهات الرمضانية ومنصات الطهي الحية أشهى المأكولات والعصائر الرمضانية التي تروي عطش الصائم مثل الجلاب، والعرق سوس، وقمر الدين، والتمر الهندي.

وبهذه المناسبة، قال نبيل حمود مدير عام فندق «مارينا» الكويت: «يعد شهر رمضان المبارك مناسبة خاصة للاحتفاء بالتقاليد الدينية المتجذرة في المجتمع الكويتي، وانطلاقا من احترامنا وتقديرنا العميق لهذه التقاليد العريقة، قمنا بتنظيم عدد من عروض الإفطار والغبقة لنوفر مكانا مثاليا للعائلات ومجموعات الأفراد والأصدقاء، للمحافظة على هذه العادات ضمن بيئة تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية.



وبهذه المناسبة، نوجه الدعوة لزوارنا وعائلاتهم للاستمتاع بالأجواء المذهلة التي أعددناها خصيصا لهم».

وتعد زيارة «مارينا الكويت» خلال رمضان الفضيل تجربة لا تنسى برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.