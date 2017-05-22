خبر سار لعشاق ونديز في الكويت، حيث افتتح رسميا الفرع الثاني من سلسلة المطاعم ونديز والمعروفة بكونها «شهية بطريقة مختلفة» في البلاد، وسيتواجد الفرع الثاني في مارينا مول في الكويت.

«ونديز» مملوكة من قبل شركة صناعات الغانم، وهي من كبرى الشركات الخاصة في المنطقة.

بعد الإقبال الكبير على اول مطعم ونديز وموقعه شارع البلاجات السالمية في الكويت، اعلنت السلسلة عن افتتاح فرعها الثاني في مارينا مول بالكويت، هذا الافتتاح الثاني من اصل العديد من الافتتاحات المخطط لها في الكويت لهذا العام.

سيتمكن عشاق البرغر المربع من الاستمتاع بونديز عند الذهاب للتسوق.

مارينا مول هو المكان المثالي للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من البرغر التي تقدمها ونديز. جرب البرغر الاشهر والاكثر مبيعا «ديف الاصلي» والمصنوع من لحم الانجوس البقري الحلال ١٠٠%.

وإذا كنت من محبي الدجاج، جرب ساندويتش الدجاج الحار ولعشاق الحلوى جربوا «فروستي» الكلاسيكي، ولشيء مختلف جربوا البطاطس المخبوزة بالقشطة الحامضة والبصل الاخضر.

وتصنع جميع اطعمة ونديز بجودة عالية ومكوناتها تقطع وتقدم طازجة عند طلبها.

الخس والطماطم المستعملة في ونديز، يتم قطفها محليا وتكون طازجة، وجميع انواع البرغر مصنوعة من لحم الانجوس البقري الاسترالي الحلال ١٠٠%.

وصرح نائب رئيس قسم الاغذية والمشروبات في شركة صناعات الغانم، فيل برود قائلا: «سعدنا بنجاح الفرع الأول لونديز في الكويت، وكانت ردة فعل عملائنا رائعة، ونحن متحمسون للتوسع في الكويت والتي هي منشأ شركة صناعات الغانم، وسيعكس فرع ونديز في مارينا مول جميع صفات ونديز الشهيرة بداية من المكونات الطازجة والطعام المصنوع بجودة عالية وحسب الطلب وصولا الى جودة خدمة العملاء».