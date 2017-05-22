خبرة 10 سنوات في مركز الكويت لمكافحة السرطان

إيمانا منا بضرورة توفير أفضل المعايير الطبية والمهارات البشرية، يعلن مستشفى رويال حياة عن انضمام الاستشارية د.نهى الصالح، ذات خبرة 10 سنوات في مركز الكويت لمكافحة السرطان (مستشفى حسين مكي الجمعة) بالكويت، وصاحبة التخصص الدقيق في جراحة الأورام، وبالأخص جراحات الثدي وسرطان الثدي من جامعة ماكجيل بمونتريال/ كويبيك/ كندا.

تخرجت د.نهى الصالح في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وهي حاصلة على البورد الكندي في الجراحة العامة من جامعة ويستيرن اونتاريو/ كندا، وزمالة الكلية الملكية الكندية للجراحين.

تتميز د.نهى بخبرات عالية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، تشخيص وعلاج الأورام الخبيثة بأحدث الوسائل والطرق، علاج مشاكل الثدي بجميع أنواعها الحميدة منها والخبيثة بطرق حديثة ومتطورة، علاج حالات الشرج مثل البواسير والشرخ الشرجي والخراج الشرجي، علاج مشاكل الجراحة العامة الشائعة مثل حصوات المرارة وفتاق السرة، والتحكم في سرطان الغدة الدرقية، كما تعد من بين الأفضل في مجال جراحة الأورام حيث لها دراسة دقيقة في أمراض الثدي المتنوعة وأهمها سرطان الثدي، وتقوم بعلاج جميع حالات الأورام في الثدي وآلام الثدي وإفرازات الحلمة، ومتابعة المرضى ذوي الخطورة العالية لسرطان الثدي وكذلك المرضى الذين عولجوا من سرطان الثدي سابقا.

ويلتزم مستشفى رويال حياة منذ تأسيسه بتوفير التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة في كافة أقسامه بهدف ضمان أفضل معايير الجودة والسلامة المترافقة مع خبرات فريق متفان ومحترف ومدرب على العمل في جميع الأوقات والظروف لتوفير راحة المرضى وضمان سرعة شفائهم.