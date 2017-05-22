منح الزبائن تجربة تسوق شيقة في أجواء مريحة

أطلق «بوتري بارن»، العلامة التجارية الأميركية الشهيرة والمتخصصة في مبيعات الأثاث والمفروشات المنزلية، مجموعته الجديدة لموسم صيف 2017 في معارضه بالأفنيوز.

وتضم هذه التشكيلة تصاميم جديدة من المفروشات العملية التي تناسب جميع أنحاء المنزل الداخلية والخارجية للترحيب بفصل الصيف على أكمل وجه.

أضف لمسة من الأناقة إلى طاولة الطعام في فنائك الخارجي مع فوانيس Talavera Melamine وRound Filigree Metal التي تمتاز بزخارفها الأنيقة فتمرر الضوء بأسلوب مميز، أما مجموعة Del Sol Melamine الخزفية والمصنوعة يدويا فهي كل ما تريده لإضفاء رونق لا مثيل له على طاولة طعامك أثناء المناسبات أو اللقاءات اليومية، وذلك بفضل أنماطها الرائعة وألوانها الزاهية وأشكالها المميزة.

ستبهرك أيضا قطع فنية أخرى في مجموعة الموسم وهي الأطباق المزخرفة الصغيرة Block Print Bowls التي تم تزيينها وتلوينها يدويا كل قطعة على حدة، ويمكنك استخدام هذه الأطباق مع أواني الطعام الأخرى أو بمفردها لتقديم المقبلات والضيافة لإضافة لمسة مميزة في كل مناسبة.

ويبقى العنوان الرئيسي لهذا الموسم هو الاتفاق الذي أبرمته «بوتري بارن» مع المصمم الهندي سابياساتشي موخرجي من أجل تصميم مجموعة نابضة بالحياة مستوحاة من وطنه الأم. هذا وتضم المجموعة الأواني الزجاجية واللحاف المزخرف المستوحى من الأقمشة التقليدية والوسائد المطرزة بشكل مميز وغيرها من القطع المزخرفة بإتقان.

وبما اننا في موسم تكثر فيه اللقاءات مع الأحبة والأصدقاء، فنحن ندرك حاجتك إلى تقديم المشروبات للضيوف بأسلوب أنيق، لذلك نقدم Glass Drink Dispenser وهو الخيار الأمثل لتقديم عصير البرتقال أو المثلجات بأسلوب مميز.

ويوفر «بوتري بارن» خدمات من الدرجة الأولى ومجموعة واسعة من المنتجات الأنيقة والعصرية لمنح الزبائن تجربة مميزة تعكس الراحة والجودة والقيمة الأفضل من خلال التصاميم المبتكرة التي تلقى استحسانا في مختلف أنحاء العالم.

يقع معرض «بوتري بارن» في فرست أفنيو في الأفنيوز في الكويت والذي يمتاز بتصميمه المتميز ليمنح الزبائن تجربة تسوق شيقة في أجواء مريحة وكأنهم في منازلهم.