انطلاقا من مسؤوليته الدينية وحرصه على منح أولوية خاصة للأنشطة الإنسانية خلال الشهر الفضيل، قام بنك الكويت الدولي بإطلاق مبادرة «الماچلة» الرمضانية، والتي تضمنت تحضير صناديق المؤونة الغذائية لمساعدة الأسر المتعففة، بحيث سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والذي يسعى من خلاله إلى تنظيم ورعاية مختلف الأنشطة الإنسانية، وخصوصا خلال شهر الخير والعطاء.

وقد تضمنت صناديق «الماچلة» المؤونة الغذائية والأصناف التموينية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن الدولي يحرص دائما على تنظيم الفعاليات المجتمعية الهادفة والمبادرات الإنسانية، وإن الهدف من إطلاق مبادرة تجهيز (الماچلة) الرمضانية هو مساعدة الأسر المتعففة، إلى جانب توثيق مفهوم التكافل الاجتماعي وتطبيقه على أرض الواقع».

كما أشاد ناجيا بتعاون ومشاركة مجموعة من المتطوعين من موظفي البنك الذين ساهموا بدعم هذه المبادرة الإنسانية من خلال المساعدة في تعبئة صناديق المؤونة الرمضانية الغذائية.