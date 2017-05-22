أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي اليوم عن إطلاقها فعاليات برنامج التوعية بالسلامة المرورية في مجمع الأفنيوز التي ستستمر لغاية 19 مايو، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية.

وجاءت فكرة إطلاق هذا البرنامج انطلاقا من مسؤولية كيدزانيا المجتمعية ومهمتها في الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، من خلال منح الأطفال منصة تعليمية وترفيهية فريدة.

ويمنح المحل المؤقت (بوث) الذي أقامته كيدزانيا في مجمع الأفنيوز - بجانب محل أدولفو دومينغيز - الأطفال فرصة تعلم أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية من خلال التركيز على ثلاثة مفاهيم أساسية، وهي: مسؤولية قائد المركبة ومسؤولية الراكب وسلامة المركبة.

وأقيم حفل افتتاح رسمي لإطلاق فعاليات برنامج التوعية بالسلامة المرورية بمجمع الأفنيوز، بحضور كل من ممثلين عن الإدارة العامة للمرور، وممثلين من إدارة كيدزانيا الكويت.

وتم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع كل من نيسان والشركة الكويتية لاستيراد السيارات (كايكو) ومذركير وأوريدو للاتصالات وفانتسي وورلد، الذين سيساهمون في إضفاء عنصر الواقعية إلى تجربة الأطفال أثناء وجودهم في البوث.

ويمنح البرنامج المساحة المثالية للتفاعل بين الأطفال وأولياء أمورهم، عبر المشاركة معا في تعلم أفضل ممارسات السلامة المرورية، بدءا من الاختبار النظري للإشارات المرورية والتعرف على الممارسات السليمة للركاب داخل السيارة، وصولا إلى أهمية الصيانة الدورية لأجزاء المركبة المهمة.

ويختم جميع الأطفال زيارتهم باختبار قيادة مستخدمين سيارات كيدزانيا المخصصة للأطفال التي تحاكي تجربة القيادة الواقعية، وبتعهد أولياء الأمور بالالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة أطفالهم، في أجواء تفاعلية وترفيهية وتعليمية مرحة.