يستعد فندق «أن آند غو كويت بلازا» بجميع طاقاته مبكرا لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال عروض خاصة على أسعار الغرف والمطاعم وتأتي في إطار السباق من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء سواء من سكان الدولة أو من سكان مجلس التعاون ويتميز الفندق بموقعه المميز وسط العاصمة، ويقدم لنزلائه 153 غرفة تتضمن 5 أجنحة تتمتع جميعها باطلالة خيالية على مياه الخليج ومجهزة بآخر ما توصلت اليه صيحات عالم الضيافة، شاشات التلفاز المسطحة وماكينات تحضير الإسبرسو وانترنت فائق السرعة، اما بالنسبة للمأكولات والمشروبات فسيقدم فندق «أن آند غو كويت بلازا» بوفيه إفطارا شرقيا متنوعاً في مطعم الدالة مقابل 9.9 دنانير فقط و6 دنانير للغبقة، أما كوبونات مسبقة الدفع فهي متوافرة للمجموعات والشركات مقابل 5 دنانير فقط.