في إطار التعاون الدائم بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن، قام البنك التجاري الكويتي بترتيب زيارة لمحافظة العاصمة حيث استقبل محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا مساعدة المدير العام في البنك التجاري أماني الورع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الترتيبات التي يقوم بها البنك التجاري لتقديم الدعم والمساندة والرعاية لعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع ومنها محافظة العاصمة، حيث تطرق النقاش إلى برنامج البنك الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل والأنشطة الثقافية والخيرية والإنسانية التي سيقوم البنك برعايتها بالتعاون مع محافظة العاصمة.

وفي هذا السياق أشاد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا، بجهود البنك التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مؤكدا في أن التعاون بين البنك والمحافظة في دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة للمحافظة ينعكس ايجابيا على أفراد المجتمع ومنوها أن إسهامات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة للمجتمع وهو هدف ينشده كافة القائمين على خدمة الوطن والمواطن.

ومن جانبها صرحت أماني الورع خلال اللقاء بأن البنك التجاري يسعى دائما إلى توطيد أواصر التعاون بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني، كما يطمح إلى دمج جهوده مع جهود محافظة العاصمة لتقديم كافة سبل الرعاية والمساندة الكفيلة بدعم الفعاليات الاجتماعية والخدمية والتعليمية والثقافية المناسبة لقاطني مناطق المحافظة بما يتماشى مع جهود البنك في مجال المسئولية الاجتماعية كونه جزءا من نسيج المجتمع الكويتي.