عقد معهد علوم التصوير الطبي التابع لمستشفى دار الشفاء أولى دوارته التدريبية يومي الجمعة والسبت 12 و13 مايو 2017 في قاعة الاجتماعات في «دار الشفاء»، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعطاء المشاركين لمحة واسعة حول التطبيقات السريرية الحالية لتصوير القلب بالرنين المغناطيسي وتحفيز اهتمامهم للحصول على تدريب متخصص وأكثر شمولا في هذا المجال.

شهدت الدورة حضورا مميزا من مختلف التخصصات الطبية كإخصائيي الأشعة، أمراض القلب، الطب الباطني وأطباء الطوارئ من وزارة الصحة ومستشفى دار الشفاء.

حاضر في هذه الدورة التدريبية أ.د.رعد محي الدين أستاذ التصوير القلبي الوعائي في المعهد الوطني للقلب والرئة في كلية إمبريال، لندن، ومستشفى برامبتون الملكي، والذي حصل مرتين على جائزة ويليام س.

مور من الجمعية الدولية للرنين المغناطيسي في الطب، أرفع وسام للمحققين الطبيين.

تناولت الدورة التدريبة عددا من الموضوعات المتعلقة بتصوير القلب بالرنين المغناطيسي يذكر منها اعتبارات السلامة وأساسيات تصوير القلب بالرنين المغناطيسي، أهمية تصوير القلب بالرنين المغناطيسي في تقييم مرض نقص تروية القلب، اعتلال عضلة القلب غير الإقفارية، مرض التامور، أمراض القلب الخلقية، أورام القلب والقيمة المضافة من تصوير القلب بالرنين المغناطيسي في تقييم أمراض القلب الصمامية.

وأسس «دار الشفاء» معهد علوم التصوير الطبي في مارس 2017 بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية الرائدة في مجال تكنولوجيا التصوير الطبي ممثلة في وكيلها المحلي شركة السلطان الطبية المتحدة.

وتتمثل مهمة معهد علوم التصوير الطبي في اطلاق برامج تعليمية تتضمن دورات وورش عمل في مجال الأشعة يتم تقديمها من قبل خبراء شركة سيمنز الألمانية لفريق العمل داخل مركز التصوير التشخيصي في المستشفى بشكل خاص بالإضافة إلى فنيي وأطباء الأشعة على المستوي المحلي والإقليمي بشكل عام وذلك بصورة غير ربحية، الأمر الذي يضخ مزيدا من الكفاءات والخبرات العلمية للحقل الطبي في الكويت مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمه للمرضى والتي تغنيهم عن السفر للخارج لتلقي الرعاية الصحية.