أكمل فندق شيراتون الكـــويت وفـوربـوينـتس شيــراتــون الكــويـت كل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بكل الخير.

من خيمة رمضان المميزة في قاعة المرجان المجددة كليا والمزينة لتجعل من المكان أقرب إلى زواره ومن تصميمها الداخلي ألفة يجتمع فيها الأهل والأصدقاء بأجواء عائلية، يقدم شيراتون الكويت موائد عامرة وأطباقا فاخرة على الإفطار، الغبقة والسحور حيث يحضر كبار الطهاة مأكولات شهية وأصنافا غنية، وأنواعا فاخرة من الحساء كالبروكلي والإسبراغوس والعديد من مقبلات المائدة الرمضانية.

أما الوجبات الرئيسية فتتنوع من الأطباق الكويتية إلى الشرقية والغربية، وللحلويات قسم خاص يتنافس فيه كبار الطهاة على تقديم الألذ والأشهى، كل هذا وأكثر مع المشروبات الرمضانية الشهيرة وأجود أنواع التمور والقهوة العربية الأصيلة.

أما جديد هذا الموسم الرمضاني فهو استمرار مطاعم شيراتون الكويت وفوربوينتس باستقبال عشاقهم من الفطور إلى ما قبل منتصف الليل بقليل، فالحمراء للمأكولات العالمية يقدم الكثير من أطباقه، والطربوش اللبناني يفخر بمقبلاته، وبخارى الهندي يكثر من توابله، وشهريار الإيراني عريق بمشوياته، أما مطعم ريكاردو الإيطالي فيزدهر بإبداعاته.

ويبقى المقهى الإنجليزي المكان الأمثل لاستراحة أنيقة مع أفخر أنواع الشاي والمأكولات الخفيفة.

فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بدوره سيستقبل محبي البيتزا الإيطالية في لاماما بيتزاريا والتي تحضر على الحطب إلى جانب أنواع من الأنتيباستي وغيرها من مأكولات الريف الإيطالي يوميا من الإفطار إلى الساعة الـ 11:30 مساء.

ولمزيد من التنوع وليكون الأقرب إليكم، تستقبلكم مطاعم شيراتون الكويت لدى فرعها في الغراند أفنيو ـ الأفنيوز في أجواء مميزة، حيث يقدم مطعم الحمراء بحلته الجديدة مجموعة من الأطباق الشرقية والكويتية من اختياركم بالإضافة إلى فنون المطبخ الإسباني والمأكولات من حوض البحر الأبيض المتوسط من الإفطار لغاية الساعة 11:30 مساء.

ويقدم لكم مطعم الطربوش اللبناني وبخارى الهندي وشهريار الإيراني أطباق شهية من اختياركم من الإفطار لغاية الساعة 11:30 مساء. وللباحثين عن الهدوء والوجبات الخفيفة، ينتظركم المقهى الإنجليزي من الإفطار لغاية الساعة 11:30 مساء.

كما يحرص على تلبية طلباتكم لولائم الإفطار، الغبقة والسحور المعدة خصيصا لتلائم رغباتكم وتناسب جمعتكم في غمرة هذا الشهر الكريم.

وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، يتقدم فهد أبوشعر المدير العام لفندق شيراتون الكويت ومنير عامر مدير عام فندق فوربوينتس شيراتون الكويت وأسرة شيراتون وفوربوينتس الكويت بأحر التهاني والتبريكات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وشعب الكويت الكريم وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنين أن يعمه الله عليكم بالخير والأمن والسلامة، وعساكم من عواده.