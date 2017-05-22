التويجري: مبادرة «بوبيان» لحفظ النعمة للعام الثاني تأكيد على مشاركة الجميع لنعمة الطعام

فريق «بوبيان» إضافة مهمة للعمل التطوعي في الكويت

الياقوت: حملة خطوات للعام الرابع على التوالي وتوجيه عائدها إلى إعادة النظر للأطفال والكبار في أفريقيا يستمر بنك بوبيان في دعم مختلف شرائح المجتمع الكويتي من خلال برنامجه الاجتماعي والانساني لشهر رمضان المبارك والذي يعتبر الاكثر تميزا بين البنوك والشركات كونه يضم فعاليات وانشطة غير تقليدية ينفرد بها البنك في إطار حرصه على ان تكون له بصمة واضحة في خدمة المجتمع وتحقيقا لرسالته الاجتماعية والانسانية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عبدالله التويجري ان البنك مستمر خلال الشهر الفضيل بمسيرته في اعمال الخير التي جبل عليها اهل الكويت الى جانب حرص الادارة التنفيذية العليا للبنك على ان يكون برنامج العام الحالي مميزا وحافلا بالكثير من الانشطة والفعاليات التي تهدف الى توثيق اواصر العلاقة بين البنك ومختلف شرائح المجتمع سواء كانوا عملاء للبنك او غيرهم.

واشار التويجري الى ان فريق بوبيان التطوعي الذي تم تأسيسه العام الماضي سيكون هو الاساس في جميع هذه الفعاليات من خلال قيام اعضائه من الجنسين بمشاركة موظفي البنك في تنفيذ هذه الفعاليات.

واضاف ان هذا الفريق الذي يضم تقريبا 100 من شباب الكويت يمثل اضافة مهمة للعمل التطوعي في الكويت من خلال ما يقوم به على مدار العام من مبادرات وانشطة وفعاليات تستهدف جميع شرائح المجتمع.

مبادرة البنك لحفظ النعمة

وأوضح التويجري ان البنك وبعد النجاح الكبير الذي حققته حملة (مشروك) والخاصة بمبادرة البنك لحفظ النعمة من خلال جمع فائض الطعام وتوزيعه على المحتاجين فان البنك قرر الاستمرار في الحملة للعام الثاني على التوالي لاسيما انها تهدف الى التوعية بأهمية الحفاظ على فوائض الطعام وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والاسر المتعففة.

واضاف «على الرغم من ان جمع فائض الطعام ليس بالأمر الجديد او المستحدث سواء في الكويت او المنطقة والعالم فإن الجديد هو قيام مؤسسة من القطاع الخاص بتبني ذلك في مبادرة من اجل رفع درجة الوعي بهذه القضية المهمة بل والقيام بتنفيذها من خلال مجموعة من المتطوعين».

وأوضح التويجري ان فريق بوبيان التطوعي سيقوم هؤلاء بجمع فائض الطعام من الفنادق وشركات التجهيزات الغذائية التي تم الاتفاق معها ومن ثم إعادة توزيعها على الاسر المتعففة والمحتاجين، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع مجموعة من الجمعيات التطوعية التي تعمل في مجال جمع فائض الطعام والتي ستقوم بدورها بالمساهمة في هذه الحملة الرمضانية من خلال خبراتها في مجال الجمع والتوزيع.

حملة خطوات

من ناحيته، قال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت انه بعد النجاح الذي حققته حملة خطوات steps في الاعوام الثلاثة الماضية فإن البنك وبالتعاون مع مركز الحمراء للتسوق والمجموعة التطوعية P5M سينظم الحملة للعام الرابع مع تطويرها لتكون اكثر انتشارا وفائدة للجميع.

واضاف ان الحملة تعتمد على تشجيع رياضة المشي خلال الشهر الفضيل مقابل ان يقوم البنك بالتبرع بدينار واحد مقابل كل خمس دورات مشي يقوم بها اي شخص في مركز الحمراء للتسوق طوال ايام الاسبوع قبل الافطار وتحديدا من الساعة 4 الى 6 م.

وحول الجديد في حملة خطوات هذا العام قال الياقوت ان الاستفادة من خبرات الثلاث أعوام الماضية ساهمت في تطوير الحملة من بينها التركيز على مفهوم العائلة حيث يمكن للأسرة ان تشارك في هذه الحملة من خلال ممارسة المشي من قبل الآباء والأمهات الى جانب وجود مكان مخصص للأطفال يمكنهم البقاء فيه والاستمتاع بألعاب وبرامج ترفيهية تحت اشراف متخصصين وتنظيم دورات للجنسين (كل على حدة) للتمارين الرياضية التي تساعد في بناء الجسم السليم.

نور بوبيان

وأوضح الياقوت انه سيتم تخصيص عائد حملة خطوات للعام الحالي من اجل التبرع بها لعمليات إعادة النظر في افريقيا ضمن حملة (نور بوبيان) التي اطلقها البنك العام الماضي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وحققت نجاحا كبيرا كونها رفعت الوعي لدى الجميع بأهمية هذه النوعية من العمليات منخفضة التكاليف.

واضاف ان أبرز ما ميز حملة نور بوبيان انها تمت بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات الى جانب مجموعة من الشباب الكويتي المتطوع والذي تواجد في النيجر طوال الحملة للقيام بكافة الامور التنظيمية.

مسابقة القرآن الكريم

من ناحية اخرى قال مدير الرقابة الشرعية في بنك بوبيان الشيخ فواز الكليب ان البنك سينظم للعام الثالث على التوالي مسابقة «رتل بإتقان» لحفظ القرآن الكريم للناشئة والشباب من الذكور والاناث من سن 7 الى 17 سنة والتي تعتبر الاكثر تميزا على مستوى البنوك الكويتية كونها مفتوحة للجميع سواء كانوا من ابناء عملاء البنك او غيرهم.

إفطار صائم

كما ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع النادي الصحي المعروف The Burrow في مروج لأول مرة في الكويت حملة تتضمن المشاركة في فصول تدريب صحية ورياضية سيتم تنظيمها في النادي بحيث يقوم المشاركين من خلالها بحرق السعرات الحرارية حسب المجهود الذي يتم بذله.

ومقابل كل 100 سعر حراري يتم حرقها سيقوم بنك بوبيان بالتبرع مقابلها بوجبة افطار صائم للمحتاجين والعمال.

وتعتمد الحملة على فكرة العطاء بشكل ايجابي متطور بحيث يحقق المشارك فيها هدفين الاول الحفاظ على صحته من خلال ممارسة الرياضة وحرق السعرات الحرارية والثاني كسب الثواب بحيث يذهب ما يحرق على شكل سعرات حرارية الى عمل الخير من خلال افطار صائم.

دورة الروضان الرمضانية

من ناحية اخرى فان بنك بوبيان وفي إطار دعمه للأنشطة الرياضية التي تستقطب الشباب فانه سيقوم برعاية دورة الروضان الرمضانية وسيتضمن ذلك مشاركته بفريق في منافسات البطولة.

الى جانب القيام بتنظيم العديد من الانشطة والمسابقات.