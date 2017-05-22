أعلنت مجموعة مطاعم ميس الغانم عن خدماتها المتميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيقدم الموائد العامرة والغنية بالمأكولات والمشروبات الرمضانية خلال فترتي الإفطار والسحور في أجواء رمضانية عائلية راقية احتفاء بالشهر المبارك.

ولاستقبال الشهر الفضيل على طريقته الخاصة، خصص مطعم ميس الغانم جلسات تتميز بطابع رمضاني شرقي من خلال الديكورات الرمضانية التي تزين صالات مطاعمه الداخلية والتصاميم الشرقية التي تعكس سخاء هذا الشهر، حيث تقدم فيها مآدب الإفطار والسحور اليومية مع تنوع قوائم الطعام بين الشوربات، السلطات، الوجبات الساخنة والحلويات الرمضانية على أنواعها، وكذلك إضافة مجموعة من أصناف الآيس كريم اللذيذة وأنواع جديدة أخرى إلى القائمة، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية المميزة وغيرها من أصناف المأكولات العربية في أجواء أصيلة لطالما امتاز بها ميس الغانم.

كذلك استعد بهو مطعم ميس الغانم لاستقبال زبائنه الكرام بأشهى الاختيارات الرمضانية حسب الطلب من قائمة الإفطار اليومي حيث يوفر مجموعة شهية من الأطباق العربية والغربية لتكون وجبة إفطار متكاملة مع اختيارات مميزة من المقبلات الباردة والساخنة والحلويات والمشروبات الرمضانية.

أما مقهى ميس الغانم في الدور الأول فهو بانتظار زواره من عشاق الشيشة يوميا من ساعة الإفطار وحتى ساعة السحور، حيث يمكن التمتع بتناول الإفطار أو الغبقة الرمضانية الخفيفة في أجواء رمضانية تشعل الحواس مقدما بذلك تجربة فريدة.

الجدير بالذكر أن ميس الغانم الشرق يوفر ركن الصاج في مقهى الدور العلوي وذلك في فترة الغبقة والسحور مانحا زبائنه متعة الاستمتاع باختيارات عديدة وإضافات غنية وشهية لغبقاتهم في سهرات ليالي الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، توجه وليد يحيى مدير عمليات مجموعة مطاعم ميس الغانم بالتهنئة للكويت وأميرها ومواطنيها وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعم هذا الشهر على الجميع بالخير والبركات، ومؤكدا أن أبواب ميس الغانم مشرعة لاستقبال الزبائن للاحتفال بأجواء رمضانية أصيلة وعائلية لا تنسى.

ساعات العمل في المطعم تبدأ من الساعة 5.30 عصرا إلى الساعة 2.00 صباحا، يمكنكم زيارة مطعم ميس الغانم بفرعيه في الشرق شارع الخليج العربي أو في المهبولة مجمع سبونز، كما يمكنكم التعرف على قائمة الطعام المميزة والعديد من العروض المقدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.