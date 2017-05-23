مساندة الشباب وأنشطتهم في جميع المجالات

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن رعايتها الماسية لمبادرة «شارك في المجتمع المدني» التي أطلقتها مؤخرا جمعية العلاقات العامة الكويتية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، والتي تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ في المجتمع وحث الشباب الكويتي على استثمار طاقاته في الدفع بالتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال أيمن المطيري، مدير أول اتصالات الشركات في «VIVA»: (إن دعم ومساندة فئة الشباب في المجتمع وكافة الأنشطة المرتبطة بها من صلب استراتيجية شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» للمسؤولية الاجتماعية، لما تشكله هذه الفئة من عنصر أساسي وفعال في بناء جيل واعد يساهم في عملية تطور وتقدم دولتنا الكويت العزيزة بكافة قطاعاتها).

وأضاف المطيري: «رأينا في مبادرة» شارك في المجتمع المدني «فرصة مميزة لتحفيز الطاقات الشبابية وتوجيهها في المسار الصحيح والنافع لخدمة الوطن والمجتمع، لذا حرصنا على رعايتها بالتعاون مع جمعية العلاقات العامة الكويتية لبلوغ أهدافها المنشودة».



وتنظم «VIVA» بشكل سنوي أكاديميات رياضية في لعبة كرة القدم للناشئين بالتعاون مع فرق عالمية كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فضلا عن دورات وورش تعليمية وتدريبية في مختلف المجالات للشباب والطلاب ولأصحاب المشاريع الصغيرة.



وتتضمن هذه المبادرة الدعوة إلى شغل أوقات الشباب في العمل التطوعي الذي يصب في مصلحتهم بشكل خاص ومصلحة الوطن بشكل عام، وذلك بعد دراسة قامت بها الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط حول ما يشغل أوقات فراغ الشباب في الكويت، فضلا عن تحفيز الشباب للمشاركة في منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية، مما يساهم في حماية الشباب من أن يكونوا ضحية الأفكار المتطرفة والسلوكيات الخاطئة.