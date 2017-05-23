«زين» تسعى لخدمة مجتمعها وأفراده بتنظيم ودعم المبادرات الإنسانية

دشنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، حيث قام فريقها التطوعي بتقديم المواد الغذائية التموينية الأساسية «ماچلة رمضان» على الأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مبادرة (الماچلة الرمضانية) تعتبر من روافد حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، والتي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث قام فريق زين التطوعي بتجهيز صناديق الماچلة في مقر الشركة الرئيسي، ومن ثم توزيعه على مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق مختلفة من محافظة الجهراء.

وبينت «زين» أن خطتها لتوزيع المواد الغذائية تضمنت توزيع صناديق الماچلة على أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وتعتبر هذه البادرة واحدة من سلسلة من المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي تتبناها زين في الشهر الفضيل، وتهدف الشركة أن يكون لها الأثر في تعزيز مساهماتها والتزاماتها تجاه العديد من الفئات والمؤسسات والجهات في المجتمع ومنها الأسر المتعففة.

وأكدت «زين» أن مساهماتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ستشمل العديد من القطاعات والفعاليات كعادتها السنوية، حيث تمر الشركة حاليا بعملية الاستعداد للعدد الكبير من المشاريع والمبادرات التي جهزتها لاستقبال الشهر الكريم، لتكون حريصة بذلك على تغطية جميع المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية والثقافية والدينية والترفيهية وغيرها.

وبصفتها شركة اتصالات رائدة، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيّمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وبينت الشركة أنها دائما ما كانت تتبنى نهجا واضحا في تحقيق التزاماتها الاجتماعية، وهو النهج الذي ينص على إعادة الروح الإنسانية إلى مجال الأعمال التجارية، وخلق أجواء مفعمة بالمودة والترابط داخل نسيج المجتمع، وذلك من خلال التزامها الكامل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية.